Kusturica namerava filmsko kariero nadaljevati v Rusiji

Srbski filmski režiser, scenarist in glasbenik Emir Kusturica je napovedal, da bo svoj naslednji film snemal v ruskem Sočiju. Načrtuje tudi, da bi svoje prihodnje filme snemal še v ruskem Kazanu, Sankt Peterburgu in Sibiriji. Bosanski režiser je v preteklosti že namigoval na delo v Rusiji, a je po napadu na Ukrajino to zanikal.

"Načrtujem, da bom svoj naslednji film posnel na jugu, v Sočiju. To bo film z naslovom The Engineer of Easy Walks," je za rusko tiskovno agencijo TASS povedal Emir Kusturica.

Emir Kusturica bo snemal filme v Rusiji. FOTO: Profimedia icon-expand

Kot je še razkril bosanski režiser, film pripoveduje zgodbo o mladeniču, ki dela kot dimnikar, a se hkrati ukvarja, kot je dejal, z "lahkim sprehajalnim inženiringom", kar pomeni, da hodi na sprehode s tistimi, ki potrebujejo družbo. "Kamor koli želite, bo šel z vami, ker je preprosto dobra oseba. Toda obstaja težava. Zaljubi se v lepo mladenko, ki se je znašla v težavah. Ima težavnega očeta, ki je izgubil ves svoj denar. Tudi tistega, ki so ga zbrali za njenega bolnega brata in je bil namenjen zdravljenju dečka. Da bi lahko plačala zdravnike, se mladenka odloči, da bo denar zaslužila sama in to tako, da postane prostitutka. Odide v Sankt Peterburg, glavni protagonist pa izgubi vsako sled za njo. Tudi sam se preseli v Sankt Peterburg in postane raznašalec pic, da bi preživel. Vse ostalo boste videli v filmu," je zgodbo opisal režiser.