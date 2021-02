KVIZ: Kateri lik iz serije Vse punce mojga brata si?

Domen in Vid Valič se lahko pohvalita s povsem novo serijo, Vse punce mojga brata. Serijo si je v prvih petih dneh na VOYO ogledalo kar 250 tisoč ljudi in kot je razvidno z družbenih omrežij, sta brata izjemno zadovoljna s pozitivnim odzivom gledalcev.

Ne le, da je serija lahkotna in zabavna, brata Valič sta se pri pisanju scenarija potrudila tudi z natančnim oblikovanjem glavnih likov. In ni vrag, da se ne more prav vsak gledalec vsaj delno poistovetiti s katerim od štirih junakov: Domnom, Vidom, Anjo ali Kiki. Kdo si ti? Reši spodnji kviz in kmalu boš izvedel, kdo je tvoj VOYO alter ego.