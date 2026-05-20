Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Film/TV

Zvezdnica iskreno o drugi bitki z rakom, ki jo je skrivala od leta 2021

Melbourne, 20. 05. 2026 13.13 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A. J.
Kylie Minogue

Priljubljena zvezdnica Kylie Minogue je ob izidu dokumentarne serije razkrila, da je leta 2021 drugič zbolela za rakom. Pojasnila je, da tokrat diagnoze ni želela deliti z javnostjo, saj je želela ohraniti vsaj nekaj zasebnosti. "Nisem se čutila dolžna povedati svetu, in pravzaprav takrat preprosto nisem mogla, ker sem bila le lupina človeka," je povedala.

Avstralska igralka in pevka Kylie Minogue se je javnosti predstavila v povsem novi luči. Izšla je namreč osebna dokumentarna serija KYLIE, ki prinaša globlji vpogled v njeno življenje, kariero in tudi težke trenutke, ki jih je dolgo skrivala pred javnostjo.

57-letna zvezdnica je ob izidu tako razkrila, da so ji leta 2021 drugič diagnosticirali raka, potem ko je leta 2005 enkrat že uspešno prestala zdravljenje raka dojke. "Drugič so mi diagnosticirali raka v začetku leta 2021. To sem lahko obdržala zase," je dejala Minogue. "Ne tako kot prvič."

Kylie Minogue
Kylie Minogue
FOTO: Profimedia

 Spomnimo, ko so ji leta 2005 prvič diagnosticirali raka dojke, je morala pevka odpovedati preostanek turneje največjih uspešnic Showgirl in se umakniti z nastopa na festivalu Glastonbury kot glavna zvezda, da bi se lahko zdravila, kar je vključevalo kemoterapijo in radioterapijo. Njena diagnoza je odmevala v medijskem svetu, imela je zelo malo zasebnosti.

Kylie Minogue
Kylie Minogue
FOTO: Reuters

"Na srečo sem spet prebolela in vse je v redu," je nadaljevala. "Hej, kdo ve, kaj se skriva za vogalom, ampak glasba me hrani ... moja strast do glasbe je večja kot kdaj koli prej."

Ob tem je pojasnila, kako težko je bilo "najti pravi čas", da bi drugič oznanila, kaj je prestala, še posebej med uspehom svojega dance-pop singla Padam Padam iz leta 2023, ki je prejel nagrado grammy. "Ne čutim se dolžne povedati svetu, in pravzaprav takrat preprosto nisem mogla, ker sem bila le lupina človeka," je dejala zvezdnica. "V nekem trenutku nisem hotela več zapustiti hiše. Padam Padam mi je odprl toliko vrat, a v sebi sem vedela, da rak ni bil le bežen trenutek v mojem življenju."

Preberi še Kylie Minouge: Diagnoza rak na prsih me je popolnoma spremenila

Kot ena redkih zvezdnic v tistem času, ki je javno razkrila diagnozo raka, je bila Minogue označena kot vzor za ozaveščanje o tej bolezni. To je privedlo do tega, da se je ogromno žensk odločilo za pregled, zlasti v Avstraliji – in v državi so to poimenovali kar "Kyliejin učinek".

Nova dokumentarna serija spremlja vzpon Minogueve od njenih zgodnjih dni do slave.Vsebuje arhivske posnetke in intervjuje s prijatelji in družino, vključno z njenim nekdanjim soigralcem in bivšim fantom iz serije Neighbours, Jasonom Donovanom, sestro Dannii in glasbenikom Nickom Caveom.

kylie minogue diagnoza rak

Julianne Moore noče več igrati v filmih z eksplozijami in orožjem

24ur.com Elle Macpherson sedem let po diagnozi razkrila, da je imela raka dojke
Bibaleze.si Zvezdnica prekinila tišino in delila svoje nosečniške travme
24ur.com Avtorica romanov Strastna zapravljivka sporočila, da ima raka
24ur.com Celine Dion: Laganje bi mi predstavljalo preveliko breme
24ur.com Tina Knowles razkrila, da se je borila z rakom na dojki
24ur.com Zakaj je Halle Bailey kljub govoricam skrivala nosečnost?
24ur.com Khloe Kardashian razočarana nad psihologom: Z mediji je delil moje skrivnosti
Priporoča
  • FLJ 1
  • FLJ 2
  • FLJ 3
  • FLJ 4
  • FLJ 5
  • FLJ 6
  • FLJ 7
  • FLJ 8
  • FLJ 9
  • FLJ 10
  • fLJ 11
  • FLJ 12
  • FLJ 13
  • FLJ 14
  • FLJ 15
  • FLJ 16
  • FLJ 17
  • FLJ 18
  • FLJ 19
  • FLJ 20
  • FLJ 21
  • FLJ 22
  • FLJ 23
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Zapustil jo je le pet mesecev po rojstvu hčerke
Je igralka nehote razkrila ime svoje hčerke?
Je igralka nehote razkrila ime svoje hčerke?
Očetje danes menjajo plenice, a "nevidno delo" še vedno opravijo mame
Očetje danes menjajo plenice, a "nevidno delo" še vedno opravijo mame
Ko oče odloča namesto sina: Nenavaden primer iz sveta športa
Ko oče odloča namesto sina: Nenavaden primer iz sveta športa
zadovoljna
Portal
Te sandale Kate Middleton nosi že leta in vedno znova ukradejo pozornost
Navdušila v vroči rdeči obleki
Navdušila v vroči rdeči obleki
Skrivnost hujšanja po 40. letu: zakaj so ogljikovi hidrati ključni
Skrivnost hujšanja po 40. letu: zakaj so ogljikovi hidrati ključni
Pozabite na Bali, njegov mirnejši sosed je tropski raj brez gneče
Pozabite na Bali, njegov mirnejši sosed je tropski raj brez gneče
vizita
Portal
To sta leti, ko se telo najhitreje postara
Bolezen, zaradi katere ženske umirajo prezgodaj
Bolezen, zaradi katere ženske umirajo prezgodaj
Sezona klopov 2026 se je začela rekordno zgodaj, preverite prve znake okužbe
Sezona klopov 2026 se je začela rekordno zgodaj, preverite prve znake okužbe
Življenje z diagnozo: kako pravočasno poiskati pomoč in zakaj je pomembno, da jo
Življenje z diagnozo: kako pravočasno poiskati pomoč in zakaj je pomembno, da jo
cekin
Portal
Kako realno znižati račun za elektriko tudi do 80 %
Za to parkirno mesto skoraj 70.000 evrov: v Ljubljani parkiranje postaja luksuz
Za to parkirno mesto skoraj 70.000 evrov: v Ljubljani parkiranje postaja luksuz
Kam vsak mesec izgine vaš denar? To so stroški, ki jih večina spregleda (in kako jih ustaviti)
Kam vsak mesec izgine vaš denar? To so stroški, ki jih večina spregleda (in kako jih ustaviti)
Nvidia prehitela največje evropsko gospodarstvo
Nvidia prehitela največje evropsko gospodarstvo
moskisvet
Portal
Videti je, kot da je pravkar dopolnila 35 let, v resnici pa jih ima 70
Neobičajni triki za premagovanje odvisnosti od telefona
Neobičajni triki za premagovanje odvisnosti od telefona
Plešavost: Zakaj lasje začnejo izpadati in ali obstaja zdravilo?
Plešavost: Zakaj lasje začnejo izpadati in ali obstaja zdravilo?
Pri 93 blesti kot nekoč: poglejte, kakšna lepotica je bila Joan Collins v mladosti
Pri 93 blesti kot nekoč: poglejte, kakšna lepotica je bila Joan Collins v mladosti
dominvrt
Portal
Kako gojiti sivko v loncu: 4 preprosti koraki do bujne in dišeče rastline
Neverjetno, kaj vse se dogaja v čebeljem panju
Neverjetno, kaj vse se dogaja v čebeljem panju
Naravno odišavite svoj dom: 5 receptov za spomladanske dišeče lončke
Naravno odišavite svoj dom: 5 receptov za spomladanske dišeče lončke
Spoznajte havanskega bišona: idealen kuža za vsako stanovanje
Spoznajte havanskega bišona: idealen kuža za vsako stanovanje
okusno
Portal
To so sladice, ki jih naši bralci najraje pripravljajo spomladi
Ko zacveti bezeg, vsi govorijo o tej nostalgični sladici
Ko zacveti bezeg, vsi govorijo o tej nostalgični sladici
Njoki z zelenjavo iz pečice
Njoki z zelenjavo iz pečice
'Ubijalski' špageti: italijanska jed, ki je obnorela internet
'Ubijalski' špageti: italijanska jed, ki je obnorela internet
voyo
Portal
Blanca
Dosje Jarak
Dosje Jarak
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Kmetija
Kmetija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725