Zvezdnica iskreno o drugi bitki z rakom, ki jo je skrivala od leta 2021

Avstralska igralka in pevka Kylie Minogue se je javnosti predstavila v povsem novi luči. Izšla je namreč osebna dokumentarna serija KYLIE, ki prinaša globlji vpogled v njeno življenje, kariero in tudi težke trenutke, ki jih je dolgo skrivala pred javnostjo. 57-letna zvezdnica je ob izidu tako razkrila, da so ji leta 2021 drugič diagnosticirali raka, potem ko je leta 2005 enkrat že uspešno prestala zdravljenje raka dojke. "Drugič so mi diagnosticirali raka v začetku leta 2021. To sem lahko obdržala zase," je dejala Minogue. "Ne tako kot prvič."

Spomnimo, ko so ji leta 2005 prvič diagnosticirali raka dojke, je morala pevka odpovedati preostanek turneje največjih uspešnic Showgirl in se umakniti z nastopa na festivalu Glastonbury kot glavna zvezda, da bi se lahko zdravila, kar je vključevalo kemoterapijo in radioterapijo. Njena diagnoza je odmevala v medijskem svetu, imela je zelo malo zasebnosti.

"Na srečo sem spet prebolela in vse je v redu," je nadaljevala. "Hej, kdo ve, kaj se skriva za vogalom, ampak glasba me hrani ... moja strast do glasbe je večja kot kdaj koli prej." Ob tem je pojasnila, kako težko je bilo "najti pravi čas", da bi drugič oznanila, kaj je prestala, še posebej med uspehom svojega dance-pop singla Padam Padam iz leta 2023, ki je prejel nagrado grammy. "Ne čutim se dolžne povedati svetu, in pravzaprav takrat preprosto nisem mogla, ker sem bila le lupina človeka," je dejala zvezdnica. "V nekem trenutku nisem hotela več zapustiti hiše. Padam Padam mi je odprl toliko vrat, a v sebi sem vedela, da rak ni bil le bežen trenutek v mojem življenju."