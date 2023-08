Kylie Minogue si želi, da jo v filmu igra Margot Robbie.

Komu bi Kylie Minogue zaupala, da jo igra v biografskem filmu? "V mojih sanjah – Margot Robbie," je v smehu povedala 55-letna pevka in pripomnila, da sta tako ona kot 33-letna igralka Avstralki. "Avstralski naglas bi obvladala, to je gotovo."

Za zdaj biografski film o popzvezdnici še ni načrtovan, bi pa bila njena življenjska zgodba zagotovo zanimiva za veliko platno. Z glasbo, pa tudi s televizijo in filmom, se je namreč ukvarjala že v 80. letih in s svojimi uspešnicami večkrat kraljevala na vrhu glasbenih lestvic, prislužila pa si je tudi grammyja za pesem Come into My World.

Kylie bo imela novembra nastope v Las Vegasu, kjer bo s koncerti obeležila svojo dolgoletno kariero. "Mislim, da sem to dobila nekje na sredini, ko se počutim, da sem si zaslužila pravico do te izkušnje," je dejala o prihajajočih nastopih v The Venetian Resortu. Dodala je, da si je pred leti rekla, da si ne želi imeti teh nastopov na koncu svoje kariere.