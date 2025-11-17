Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasba Film/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Film/TV

Lado Bizovičar odprl sezono žara z enim in edinim Magnificom

Ljubljana, 17. 11. 2025 10.00 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
POP TV
Komentarji
11

Po več letih premora se je na oder vrnila kultna oddaja Na žaru z Ladom Bizovičarjem – in to v velikem slogu. Pred razprodano dvorano Gospodarskega razstavišča je Lado na žar posadil legendo slovenske glasbe Roberta Pešuta – Magnifica, ob sebi pa zbral tako pisano druščino, kot so pisane Magnificove srajce. Kdo izmed gostov si ga je najbolj privoščil, boste videli v nedeljo, 7. decembra, ob 20.00 na POP TV in VOYO.

Lado Bizovičar je že pred začetkom opozoril, da tistim, ki bodo "žarili", ne rečemo gostje, ampak priloge, medtem ko je glavna jed seveda Magnifico – njegova kariera pa je po Ladovih besedah dovolj "tolsta", da bo "cvrčalo". In še vedno se kadi. Cvrčati je namreč začelo že v trenutku, ko je Bizovičar stopil na oder in s prvim nagovorom sprožil val smeha.

Magnifico je tik pred dogodkom priznal, da ga je vendarle malo stiskalo: "Jaz imam en problem, ker ne znam skrivati svojih čustev. Po moje, če bom v zadregi, mislim, da se bo na daleč videlo." A skrbi so bile odveč – od prve minute naprej je dvorano polnil glasen smeh, Lado pa je kot pravi žar mojster poskrbel, da se je dobro razpoloženje stopnjevalo iz minute v minuto.

"Parkrat sem se res nasmejal, prav nerodno mi je bilo, da se smejim, medtem ko se delajo norca iz mene. Ampak res mi je bilo smešno. Duhovit večer je bil, publika je to tudi pokazala in to je bil naš namen," je z nasmeškom komentiral Magnifico. Težko bi bilo drugače, saj so se na odru v njegovo čast zbrala imenitna imena iz literarne, glasbene in duhovne sfere.

Med "prilogami" so bili Mila Peršin, Desa Muck, Jože Robežnik, Nuška Drašček, Goran Vojnović, Bojan Cvjetićanin, duhovnik Klemen Balažič in – za dodatno piko na i – predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Magnifico jim ni ostal nič dolžan, presenečenj pa ni manjkalo, saj so večer začinili tudi skriti gostje.

Le eden izmed mnogih

"Vesel sem bil, ko sem videl, da si je brisal solze. Malo me je skrbelo, katere solze to so. Ampak meni se zdi, da so bile solze smeha," je takoj po zaključku povedal Lado, ki svojega žara še ne bo pospravil. "Ta žar je prvi v seriji in po tem, kar smo danes doživeli ... Ja, kaj pa vas ni bilo!" pravi Lado, ki že pripravlja nove edicije. Imena naslednjih žrtev pa za zdaj ostajajo strogo varovana skrivnost.

Kdo je imel najostrejši jezik, kdo je bil deležen največjega aplavza in koga Magnifico ne bo povabil na svoj veliki božični koncert v Stožice? To bomo izvedeli v nedeljo, 7. decembra, ob 20.00, ko Na žaru z Ladom Bizovičarjem: Magnifico prihaja na televizijske zaslone – na POP TV in VOYO.

Na žaru Lado Bizovičar Magnifico POP TV spored
Naslednji članek

Tom Cruise po štirih desetletjih uspešne kariere prejel častnega oskarja

Naslednji članek

Film Ester Ivakič na Liffu doživel slovensko premiero

SORODNI ČLANKI

Na žaru z Ladom Bizovičarjem nasmejal številne znane Slovence

Lado Bizovičar na vroči stol posedel Magnifica

Magnifico kmalu z Ladom Na žaru: Mogoče bom na sredini vstal in šel domov

Magnifico in dvojec Erik & Tim pred Seleno Gomez

Magnifico predstavlja novo pesem in videospot

Vrača se Na žaru: prvi bo na žar sedel Magnifico

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (11)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slovenska pomlad
17. 11. 2025 11.53
Res so da,ker Bizovičar pač ni duhovit.
ODGOVORI
0 0
PD00X
17. 11. 2025 11.44
+4
Najbolj antipatičen in domišljav nesposoben narcisoid , ki pojma nima o vodenju oddaj , igranju najmanj pa v komediji . Ampak ima za sabo POP tv ki ga že desetletje brezuspešno poriva naprej in sramoti sebe vedno bolj .
ODGOVORI
4 0
abcde1234
17. 11. 2025 11.20
-5
Ne, ne, Na žaru je top oddaja, sveda je večina raje ne razume, ker jim inteligenčni doseg to ne dovoljuje, a ne komentatorji tukaj? Vas mislim.
ODGOVORI
1 6
jobo
17. 11. 2025 11.57
Se strinjam. Sam koncept rousta je super, sploh pa je poleg osrednje osebe važno tudi kdo so gostje, ki tenstajo. Ne pa, da se povabi kar neke osebe, ki z osrednjo oseb niti nimajo veze, potem jim pa še tekste napišejo drugi. Kr neki. Za povezovalca bi pa laho kake mlade obraze dali, ne pa izpetega Ladija.
ODGOVORI
0 0
bandit1
17. 11. 2025 11.09
+5
Z akozlat, Ljubezen na seniku, ljubezen v garaži, ljubezen na kmetiji, na žaru, in ne vem kakšne butaste odaje nam še vsiljujete, mogoče še ameri prijatelji za kozlat 3x na dan pejte nekam. Filmi staro 40 let se vrtijo na vseh kanalih, nič ne moreš zamudit lahko jih gledaš 10 x. Plačujejo pa butli, kot jaz in ostali čeprav ne gledamo.
ODGOVORI
5 0
bb5a
17. 11. 2025 10.50
+15
Pa tem se je kariera končala v prejšnjem tisočletju, no ja vsaj mogla bi se, če neb drug drzga naprej porival neb nben več vedu da obstajajo...
ODGOVORI
15 0
Amor Fati
17. 11. 2025 10.44
+13
Loleki in boleki se delajo norca iz loleka, potem se pa lolek dela norca iz lolekov in bolekov, za nek čisto brezvezen hec. Sej bi blo kul, če bi dejansko bilo slovensko, ampak je daleč od tega, da bi blo kul, ker je ameriško. Torej, tu gre za šlepanje na račun ameriške ideje. No, vsaj program je zapolnjen, pa čeprav z nečim povsem brezveznim šovom, ki ga vodi gospod, ki že več let stane po Hofer ceni. Ni kaj, vse skupaj je naravnost brilijantno.
ODGOVORI
13 0
marmilan
17. 11. 2025 11.07
+3
🤣👍
ODGOVORI
3 0
marmilan
17. 11. 2025 10.39
+22
naj bolj anti oseba, kar sem jih kdaj koli videl.
ODGOVORI
22 0
marmilan
17. 11. 2025 10.38
+20
kdo še tega bureka sploh gleda.
ODGOVORI
20 0
marmilan
17. 11. 2025 10.38
+5
🤣🤣🤣
ODGOVORI
5 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330