Lado Bizovičar odprl sezono žara z enim in edinim Magnificom

Lado Bizovičar je že pred začetkom opozoril, da tistim, ki bodo "žarili", ne rečemo gostje, ampak priloge, medtem ko je glavna jed seveda Magnifico – njegova kariera pa je po Ladovih besedah dovolj "tolsta", da bo "cvrčalo". In še vedno se kadi. Cvrčati je namreč začelo že v trenutku, ko je Bizovičar stopil na oder in s prvim nagovorom sprožil val smeha.

Magnifico je tik pred dogodkom priznal, da ga je vendarle malo stiskalo: "Jaz imam en problem, ker ne znam skrivati svojih čustev. Po moje, če bom v zadregi, mislim, da se bo na daleč videlo." A skrbi so bile odveč – od prve minute naprej je dvorano polnil glasen smeh, Lado pa je kot pravi žar mojster poskrbel, da se je dobro razpoloženje stopnjevalo iz minute v minuto.

"Parkrat sem se res nasmejal, prav nerodno mi je bilo, da se smejim, medtem ko se delajo norca iz mene. Ampak res mi je bilo smešno. Duhovit večer je bil, publika je to tudi pokazala in to je bil naš namen," je z nasmeškom komentiral Magnifico. Težko bi bilo drugače, saj so se na odru v njegovo čast zbrala imenitna imena iz literarne, glasbene in duhovne sfere.

Med "prilogami" so bili Mila Peršin, Desa Muck, Jože Robežnik, Nuška Drašček, Goran Vojnović, Bojan Cvjetićanin, duhovnik Klemen Balažič in – za dodatno piko na i – predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Magnifico jim ni ostal nič dolžan, presenečenj pa ni manjkalo, saj so večer začinili tudi skriti gostje.