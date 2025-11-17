Lado Bizovičar odprl sezono žara z enim in edinim Magnificom

Lado Bizovičar je že pred začetkom opozoril, da tistim, ki bodo "žarili", ne rečemo gostje, ampak priloge, medtem ko je glavna jed seveda Magnifico – njegova kariera pa je po Ladovih besedah dovolj "tolsta", da bo "cvrčalo". In še vedno se kadi. Cvrčati je namreč začelo že v trenutku, ko je Bizovičar stopil na oder in s prvim nagovorom sprožil val smeha.
Magnifico je tik pred dogodkom priznal, da ga je vendarle malo stiskalo: "Jaz imam en problem, ker ne znam skrivati svojih čustev. Po moje, če bom v zadregi, mislim, da se bo na daleč videlo." A skrbi so bile odveč – od prve minute naprej je dvorano polnil glasen smeh, Lado pa je kot pravi žar mojster poskrbel, da se je dobro razpoloženje stopnjevalo iz minute v minuto.
"Parkrat sem se res nasmejal, prav nerodno mi je bilo, da se smejim, medtem ko se delajo norca iz mene. Ampak res mi je bilo smešno. Duhovit večer je bil, publika je to tudi pokazala in to je bil naš namen," je z nasmeškom komentiral Magnifico. Težko bi bilo drugače, saj so se na odru v njegovo čast zbrala imenitna imena iz literarne, glasbene in duhovne sfere.
Med "prilogami" so bili Mila Peršin, Desa Muck, Jože Robežnik, Nuška Drašček, Goran Vojnović, Bojan Cvjetićanin, duhovnik Klemen Balažič in – za dodatno piko na i – predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Magnifico jim ni ostal nič dolžan, presenečenj pa ni manjkalo, saj so večer začinili tudi skriti gostje.
Le eden izmed mnogih
"Vesel sem bil, ko sem videl, da si je brisal solze. Malo me je skrbelo, katere solze to so. Ampak meni se zdi, da so bile solze smeha," je takoj po zaključku povedal Lado, ki svojega žara še ne bo pospravil. "Ta žar je prvi v seriji in po tem, kar smo danes doživeli ... Ja, kaj pa vas ni bilo!" pravi Lado, ki že pripravlja nove edicije. Imena naslednjih žrtev pa za zdaj ostajajo strogo varovana skrivnost.
Kdo je imel najostrejši jezik, kdo je bil deležen največjega aplavza in koga Magnifico ne bo povabil na svoj veliki božični koncert v Stožice? To bomo izvedeli v nedeljo, 7. decembra, ob 20.00, ko Na žaru z Ladom Bizovičarjem: Magnifico prihaja na televizijske zaslone – na POP TV in VOYO.
