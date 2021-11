Lady Gaga je morala za vlogo Patrizie Reggiani pridobiti na teži

Prejemnica glasbenih nagrad grammy je za The Hollywood Reporter spregovorila o snemanju novega filma, ki je bil posnet po resnični zgodbi družinskega imperija za italijansko modno hišo Gucci. V intervjuju je dejala, da je namenoma jedla prevelike količine testenin in kruha, zato da se je njena postava po izgledu približala italijanski estradnici Patrizii Reggiani.

Poleg uživanja ogljikovih hidratov je pevka v času snemanje ves čas ostala v vlogi svojega lika, tudi ko so kamer ugasnile. Njena predanost liku je presenetila njene starše, a v pozitivnem smislu. "Oče in mama sta me nekajkrat srečala kot Patrizio in večino časa sta se smejala, ker je moja družina navdušena nad mojo ljubeznijo do umetnosti," je povedala za tuj medij ob tem pa dodala, da je popolno vživetje v lik lahko zate in za druge težko: "Obstaja tudi slaba stran tega, da se na tak način zavežeš vlogi, ker prilagoditev zadeva vse okoli tebe. Naenkrat se več ne pogovarjaš s Stefani (pravo ime Lady Gage, op. a.) z naglasom. Pogovarjaš se s Patrizio Gucci."