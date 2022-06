Lady Gaga najverjetneje nova Harley Quinn v nadaljevanju filma Joker

Novico o novem podvigu Američanke z italijanskimi koreninami je prvi razkril The Hollywood Reporter, ki je zapisal, da bo ob boku z oskarjem nagrajenega Joaquina Phoenixa v nadaljevanju filma o Jokerju najverjetneje stala Lady Gaga. Zvezdnica bo stopila v čevlje Jokerjeve ljubice Harley Quinn. Kljub temu da filmski ustvarjalci podrobnih informacij ob tem niso razkrili, so pojasnili, da bo Gagina Harley "obstajala v drugačnem DC vesolju kot Harley Quinn, ki jo je uprizorila Margot Robbie". Spomnimo se, da je Robbiejeva lik uprizorila v filmih Odred odpisanih, Odred odpisanih: Nova Misija ter v filmu Ptice roparice in fantastična osamosvojitev Harley Quinn.

Razlika med dvema verzijama Harley Quinn najverjetneje odraža razliko med Jokerjem Joaquina Phoenixa z drugimi Jokerji, ki so bili tekom let uprizorjeni s strani različnih igralcev. Režiser in scenarist Todd Phillips je ob novici na družbenih omrežjih objavil naslovno stran scenarija, na kateri namiguje, da je podnaslov filma Folie Deux, s čimer se je navezal na psihiatrični sindrom, pri katerem si dve osebi delita blodnje. Oboževalci so tako hitro predvidevali, da bi podnaslov lahko pojasnil vlogo Harley Quinn v težko pričakovanem nadaljevanju filma o Jokerju.