Lady Gaga objavila prvo fotografijo iz nadaljevanja snemanja filma Joker

Tudi tokrat bo na režiserski stolček sedel Todd Phillips, scenarij pa je napisal v sodelovanju s Scottom Silverjem. Film naj bi bil muzikal, premiera pa je napovedana za 4. oktober 2024. Gagina vpletenost v nadaljevanje je bila potrjena avgusta lani, medtem ko je Margot Robbie – ki je upodobila Quinn v preteklih filmih, ki niso povezani s to franšizo – oktobra lani dejala, da je vesela, da so za vlogo izbrali prav 36-letno pevko. "Že od začetka sem govorila, da si za lik Harley Quinn želim, da bi postala tako ikonična, kot sta Macbeth in Batman, in da jo vedno igrajo najboljši igralci," je takrat še dodala Robbie.