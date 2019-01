Izenačenje: glavno nagrado odnesli kar dve igralki

Podelitve filmskih nagrad v Hollywoodu se do marca, ko bodo podelili najbolj prestižne nagrade – oskarje, vrstile kot po tekočem traku. Tako so za nami že emmyji in zlati globusi, zdaj pa so se oglasili še filmski kritiki in podelili Critics' Choice Awards , ki je poskrbel za nekaj presenečenj – čeprav se je lahko ugibalo, kdo bo vse odnesel kipec, pa je prireditev postrgala s kar dvojimi zmagami.

"Imamo izenačenje," sta presenečeno razglasila igralca Catherine O'Hara in Eugene Levy , ki sta podeljevala nagrado za najboljši televizijski film oziroma kratko serijo. Tako sta Amy Adams (Sharp Objects) in Patricia Arquette (Escape at Dannemora) postali najboljši igralki v kategoriji kratka serija. "V bistvu si ne morem zamisliti nečesa lepšega, kot je izenačenje. Ker ni zmagovalca, ko pride do takega lepega dela in čudovitih priložnosti," je navdušeno dejala Amy, Patricia pa je vzhičeno dodala, da ima rada vse so-nominiranke ter igralke, ki so na tej prireditvi. Poglejte si njun zahvalni govor v angleščini:

Prav tako je bil na odru presenečen igralec Willem Dafoe, ko je prebral, da je prišlo do izenačenja tudi v kategoriji najboljša igralka: "Noro, noro ... imamo izenačenje." Tako sta Lady Gaga (A Star is Born) ter Glenn Close (The Wife) pa postali najboljši igralki (v isti kategoriji so bile šeEmily Blunt, Toni Collette, Olivia Colman, Melissa McCarthy in Yalitza Aparicio). Prva je na oder stopila 71-letna Closova, ki je zaznamovala že 45 let igralske kariere. V svojem govoru je navdušeno namignila, da ji je zelo všeč, da ni edina zmagovalka: "Tako zelo sem navdušena nad izenačenjem, da ne najdem besed. Veste razmišljala sem, kako nas filmske ustvarjalce svet postavlja drug proti drugemu. Vendar, vse ženske, ki smo v tej kategoriji–govorim tako v svojem imenu kot v imenu žensk, ki so v tej sobi, vse praznujemo za vse soigralke. Ponosne smo, da smo v tej sobi skupaj." Nato pa se je legendarna igralka obrnila h Gagi in ji prepustila mikrofon.

"Nocojšnjo nagrado bi rada posvetila vsem ljudem, ki so trpeli zaradi alkoholizma in zasvojenosti, ter tistim, ki so gledale svoje bližnje, kako trpijo. Vse, kar sem si želela, je bilo to, da pokažem resnico in moč te srce parajoče dinamike ... Resnična zvezda filma nisem jaz, ampak pogum in vztrajnost," je dejala v solzah, nato pa se je zahvalila soigralcu in režiserju Bradleyju Cooperju: "Bradley, si magičen filmski ustvarjalec. Tudi kot človek si magičen. Izkušnja delati s takšnim režiserjem in igralcem je bila neverjetna. To si bom zapomnila za vedno ..." Takole navdušeno in v solzah sta igralki prejeli nagrado: