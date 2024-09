Lady Gaga že na prvi postaji promocijske turneje modno navdušila

Mesec dni pred tem, ko si bomo navadni smrtniki lahko film Joker: Folie à Deux ogledali v kinematografih, je ekipa težko pričakovanega filmskega nadaljevanja uspešnice Joker obiskala beneški filmski festival, kjer je izbranemu občinstvu pokazala končni izdelek. Benetke so tako postale prva uradna postaja glasbenice Lady Gaga , igralca Joaquina Phoenixa in režiserja Todda Phillipsa na dolgi promocijski turneji in sodeč po prvih fotografijah, bodo po zahvali Gage na svoj račun prišli tudi modni navdušenci.

Zvezdniški trio je pri naših zahodnih sosedih opravil novinarsko konferenco, za katero je zvezdnica nadela elegantno črno obleko z ujemajočo se baretko in visoke pete. Zvezdnico je oblekla modna hiša Dior, za salonarje pa je poskrbel eden in edini Christian Louboutin, znan po rdečih podplatih. Sončna očala, s katerimi je pevka dopolnila videz, so znamke Celine, nakit pa je iz zlatarne Tiffany & Co. Tudi igralec in režiser sta posegla po temnejših in elegantnejših tonih z izjemo bele majice oziroma srajce.

In če je bila na novinarski konferenci nekoliko bolj minimalistična, je Lady Gaga na rdeči preprogi premiere pokazala modni slog, po katerem je znana. Pred fotografi in oboževalci se je namreč sprehodila v ekstravagantni črni toaleti, prav tako kreaciji modne hiše Dior, dopolnjeni z velikim naglavnim modnim kosom, ustvarjenim iz čipke. Marsikatero oko je ujela tudi razkošna diamantna ogrlica iz zlatarne Tiffany & Co. Na preprogi ji je sploh prvič družbo delal zaročenec Michael Polansky.