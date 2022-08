'Lahko me scvrete v olju, a naj bo olivno z nekaj česna'

Že v času študija na univerzi sem posnel nekaj filmov, saj ni bilo filmske šole. Napisal sem scenarije, dobil opremo in skušali smo se naučiti, kako jo uporabljati. Posnel sem štiri filme, izmed njih je bil eden kar soliden. Ko sem se preselil v New York, sem začel delati kot montažer, saj nisem dobil dela kot snemalec. Pravzaprav sem enkrat bil asistent snemalcu pri snemanju porniča, a nisem bil kaj prida. A bolje mi je šlo v vlogi montažerja, za kar sem bil bolj talentiran. Nato pa mi je prijatelj dejal, da naj se zmenim za distribucijo pri New Line Cinema. Zato sem jim dostavil svoje filme, pogledali so jih in so me poklicali čez nekaj tednov, a se nismo zmenili, ker so mi dejali, da ni trga za kratke filme. Ko pa sem odhajal, pa so me vprašali, če poznam koga, ki bi znal narediti filmski napovednik (trailer). Takoj sem se javil in se zaprl v studio za dva dneva, naredil napovednik in postali smo dobri prijatelji. Za naslednjih petnajst let. Prej so bili podjetje za distribucijo, nato pa so ob izidu Petka 13 (Friday 13th, 1980) videli, da se da z grozljivkami dobro zaslužiti, saj so sodelovali tudi z univerzami in so dobro poznali tržišče. Bil sem zraven, ko smo se pogovarjali o tem, verjetno ob kakem džointu, haha. Čez nekaj tednov pa sem prišel z idejo za film, ki jim je bila všeč. Dejali so, da mi bodo nekaj plačali, da ga napišem in potem posnamem, napisal sem scenarij, a denarja niso mogli preskrbeti. Zato sem šel in zmontiral grozljivko The Burning, ki je bila prvi film, ki ga je produciral Harvey Weinstein.

Potem, ko ste odšli v New York, da bi postali montažer, kako ste srečali Roberta Shayea in začeli sodelovati s studiem New Line Cinema?

Res sem bil razočaran, saj se hotel narediti umetniški film pod krinko, a je bil pravzaprav grozljivka oz. "slasher". A bile so stvari, ki sem jih skušal povedati, veliko ironije, tudi mojih izkušenj, a nekatere ideje me niso zanimale. Uboji so bili pač cena, ki sem jo moral plačati, da sem film sploh lahko posnel. Nedavno sem pregledoval arhiv in sem našel nekaj recenzij, ki so bile pravzaprav solidne, le en kritik je zapisal, da bi me morali scvreti v olju, a sem mu pisal nazaj in mu dejal, da je v redu, če me scvrejo, samo da naj gledajo, da bo to dobro oljčno olje in da bodo dali zraven tudi nekaj česna (smeh).

Da, veliko sem se naučil o tem, kako žanr deluje, saj kot montažer praktično narediš film. Zato sem popravil scenarij, da je bil precej bolj strašljiv, nato pa so zbrali denar, morda, ker je bil scenarij boljši, ali ker je bil bolj pravi čas. Tako je prišlo do tega, da sem režiral svoj prvi dolgometražni film.

Govorimo o filmu Alone in the Dark (Sami v temi) iz leta 1982?

Po prvem filmu Nočna mora v ulici Brestov, je podjetje New Line Cinema zajahalo val uspeha, zato so hoteli čimprej posneti nadaljevanje, a scenarija ni maral režiser prvega filma Wes Craven, kot sprva tudi ne vi sami. Kako so vas potem prepričali, da ste film vseeno režirali?

Ko so me prvič vprašali, ali bi ga režiral, sem jim rekel, da ne, ker nisem želel biti označen za režiserja grozljivk. Še posebej nisem hotel posneti nadaljevanja grozljivki. Takrat je bil koncept grozljivk precej drugačen kot je zdaj. Zdaj so ponavadi nadaljevanja večja, uspešnejša in jih vsi želijo režirati, takrat pa je bilo nadaljevanje ponavadi slabše in nič kaj takega, ki bi si nekdo želel posneti. Govoril pa sem s prijateljem, ki je producent v Los Angelesu in mi je dejal, naj ne bom neumen, saj bo film zaslužil veliko denarja, podobno kot ga je tudi prvi film in da bom potem imel kariero in bom lahko naslednjih petnajst let snemal filme. Zato sem sprejel izziv, ko je bila premiera, je bil to najbolj uspešen film v prvem vikendu predvajanja, v ponedeljek zjutraj pa me je poklical znameniti producent Dino De Laurentis, ki mi je ponudil film. Torej je imel moj prijatelj prav.

Kot mi je dejal že Robert Englund, so pri New Line Cinema hitro dojeli, da ni filma s Freddyjem Kruegerjem brez njega, ste pa posneli nekaj prizorov, v katerem Freddyja igra nekdo drug, ki so ostali v drugem filmu ...

Samo en prizor je, uspelo mi je, da je to eden in edini, ki je brez njega. Ker so pri studiu mislili, da bo kot pri Petek 13, ko tip skoči, ubije človeka, potem pa izgine, hkrati pa nima nobene osebnosti, nobenega besedila. Freddy pa je pravi lik, ki ga igra igralec, ki ima hkrati zelo močno osebnost, kar naredi Freddyja za tako dober lik. Ljudje pravijo, ah, saj imajo kaskaderje. Saj smo našli enega, ki je nekako izgledal, da bi lahko zaigral Freddyja, ki mu je bil prav kostum, a premikal se je kot kakšen Frankenstein. Zato sem se zavzel za to, da naj vlogo igra Robert, ker je zelo pomemben za vlogo.

Kakšen je bila vaš odnos z Wesom Cravenom, če ste ga sploh imeli?

Srečal sem ga, a je bil precej drugačna osebnost od mene. Bil je bolj tihe narave, intelektualec, bolj zadržan. Nikoli ga nisem dobro poznal, a sva bila prijateljska, ne bi rekel prijatelja, a prijateljska. Ko sem se preselil v Los Angeles po drugem filmu, nikoli nisem z njim govoril o nadaljevanju. Ko so me najeli, njega ni bilo, nikoli ga nisem poklical, da bi ga povprašal, kako naj posnamem ta film. Filma ni maral, ker Freddy pride v resnično življenje, ko so ljudje budni. Čutil je, da so kršena pravila, ki so mu bila zelo pomembna, jaz pa, iskreno, nisem imel kaj veliko vpliva na sam scenarij. Snemali smo šest tednov, kar ni veliko časa, moja naloga je bila, da vzamem scenarij, ga skušam razumeti in iz njega narediti najboljši film, kot sem ga lahko, s tem scenarijem, ki so mi ga dali. Kar je bilo precej zapleteno, saj ponavadi delam na scenariju, ga popravljam, da sem bolj vključen v sam proces. Ko sem se v Los Angelesu srečal z Wesom, sva se lepo pogovorila in dolgo ostala v stikih. Dejal je, da je film dobro narejen, to pa je bilo to.