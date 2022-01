Lara Goršek Kos po vstopu v Bar: kratki živci in pohvala menedžerja

Lara Goršek Kos je kljub dejstvu, da je v srbski resničnostni šov Bar vstopila kot novinka, hitro ulovila ritem preostalih tekmovalcev in poprijela za delo. Še preden pa bi si lahko nadela dodeljeno uniformo, je bila priča besednemu spopadu med tekmovalko Sanjo in menedžerjem Nenadom Mirkovićem. Sanja, 32-letna veteranka srbskih resničnostnih šovov, je namreč brez šefovega dovoljena spila kozarček žgane pijače, ki je bila namenjena skupnemu praznovanju ob koncu uspešnega dneva. Strogi Nenad jo je pri tem zasačil in vnel se je besedni spor, ki ga lahko v celoti že vidite na VOYO. Soočenju so bili priča preostali tekmovalci, med katerimi je bila tudi Lara. "Če bo Nenad vedno tak, to ne bo dobro, ker so moji živci zelo 'kratki'," je vse skupaj komentirala Slovenka, ki v tujem šovu poleg Ksenije Kranjc zastopa našo državo.