Lara Goršek Kos vstopila v Bar: Ksenija je malo nora

V srbski resničnostni šov Bar je vstopila nova slovenska tekmovalka, in sicer stara znanka televizijskih zaslonov, Lara Goršek Kos. Ob vstopu novih tekmovalcev si je Ksenija Kranjec najbolj želela, da bi vstopil še kdo iz Slovenije, a ko je na zaslonu videla nove tekmovalce, je rekla: 'Nikogar ne poznam!' in se obrnila stran. No, Ksenija pozna eno od treh novi tekmovalcev. Z Laro sta stari znanki iz resničnostnega šova Kmetija.

Lara Goršek Kos je sinoči vstopila v srbski resničnostni šov Bar in se tako pridružila Kseniji Kranjec, ki je tam že slab mesec. Za 24ur.com je ekskluzivno spregovorila o vstopu v šov tik po snemanju oddaje v živo: "Prepričana sem, da se bom v Baru razumela s Ksenijo, že zato ker sva obe Slovenki. Tudi Sanja, Dejana in Davor mi delujejo zabavni. Skoraj prepričana pa sem, da se ne bom ujela s trlico Sofijo. Ima takšen pogled, da se bojim, da mi bo kaj naredila (smeh)." Pravi, da se s Ksenijo poznata že od prej, ker sta obe bili v Kmetiji, poleg tega pa sta se poznali tudi preko družbenih omrežjih. "Nekaj časa sva sicer bili blokirani ena pri drugi zaradi nekih sporov že pred leti," je povedala Lara in dodala, da sta si bili tudi konkurenca na spletnem omrežju OnlyFans. Plavolaska je povedala tudi, da Ksenija načeloma rada izziva in da se ji zdi, da je v Baru premalo drame za Ksenijin okus. "Upam, da bo naredila malo šova, da se bo začelo dogajati zaradi nje. Ni slaba oseba, je pa malo nora, ja." Je pa Lara priznala, da pred vstopom ni spremljala Bara, zato se zdi, da morda ne ve, kaj jo čaka.