Lassie se vrača na velika platna

Tik pred začetkom projekcije so dvorano zavzeli štirinožni kosmatinci, ki so gledalcem pokazali, kaj znajo. Film Lassie: Nova pustolovščina je na naša velika platna prišel v sinhronizirani različici. "Lassie zgodbe so vedno zanimive, ker gre za kužka, ki posebne sposobnosti. Zna marsikaj, kar navadni kužki ne znajo in takšni kužki so vedno dobrodošli v filmih. Mislim, da je film prav 'lušten' in nam je tudi sinhronizacija zelo fino uspela," je povedala režiserka sinhronizacije Špela Kragovel.

"Film mi je zelo zanimiv, bolj poseben je, ker ima zanimiv razplet. Narejen je za mlade" pravi Sergej Čiča, ki je posodil glas fantu Flo. Marli P. Železnik, ki je posodila glas deklici Kleo, je dodala, da ji je njena lik všeč. "Moja vloga je najstnica Kleo, ki je trmasta, nič ji ni prav, ampak potem postane bolj prijazna, ko se spoprijatelji s tem fantom." Njena mama, igralka Tjaša Železnik, je povedala, da je na svojo hčerko ponosna. "Vsem govorim, kako je perfektna."