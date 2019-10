Lastnik restavracije sit 'nadležnih' oboževalcev serije Prijatelji

Lastnik newyorške restavracije Little Owl Joey Campanaro pravi, da ima vrh glave gorečih oboževalcev priljubljene humoristične serije Prijatelji. Little Owl je namreč restavracija, ki je v pritličju stavbe, v kateri 'živijo' Monica, Rachel, Chandler in Joey.

Nekateri oboževalci si želijo le fotografije pred stavbo, spet drugi se odločijo tudi za kaj bolj ekstremnega. Kot Pravi Campanaro, naj bi nekateri na zunanje stene njegove restavracije nenehno pisali svoje najljubše citate iz serije. Po njegovih besedah naj bi se število obiskovalcev samo še povečalo, odkar je serija praznovala 25 let od predvajanja prvega dela prve sezone.

"Zelo je moteče,"je za New York Post povedal Joey: "Obnašajo se zelo neodgovorno. Zdi se, da so vsi del nekega kulta - vsi morajo fotografirati stavbo in jo objaviti na družbena omrežja, očitno." Campanaro pravi, da je število obiskovalcev odvisno tudi od vremena in dneva:"Med vikendom se v enem dnevu zvrsti tudi po tisoč ljudi."Dodal je, da nekateri fasado uničujejo z različnimi permanentnimi svinčniki ali celo šminkami.