Laura iz Sanjskega moškega Hrvaške: Včasih sama sebe fasciniram

Sem zaljubljive narave, zato je bilo pričakovano, da mi bo Sanjski moški všeč prej ali slej, vendar nisem pričakovala, da bo to tako hitro in intenzivno kot s Šimom.

Imam svoje trenutke, ko pogrešam tako Rodos, vila, sobivanje z dekleti kot celotna izkušnja, in vedno rečem, da bi vse z veseljem ponovila. Mislim, da je to res edinstvena izkušnja.

Kaj se je zgodilo na koncu? Zdelo se je, da si se ugasnila, predala štafeto in preprosto obupala.

Proti koncu sem se umirila, vsi so me prepričevali, da sem 'preveč' in potem sem v to tudi sama začela verjeti. Hotela sem pokazati, da imam tudi mirno in resno plat. Prav tako je bilo proti koncu vse bolj resno, stvari sem bolj jemala k srcu, zato mi je ustrezalo, da se ne zapletam v dodatne drame in se s tem ne ukvarjam.

Na začetku si bila precej posesivna, nato si se umirila in svojo zgodbo v šovu zaključila v pravem Laura slogu. Kako bi opisala svoja čustva skozi šov?

Ne bi rekla, da sem bila tako posesivna, kot sem to govorila v šali, saj sem bila na začetku prepričana, da bo na koncu ostal z mano, zato sem se poigravala s to posesivnostjo. Kasneje, ko sem videla, da so v igro stopila tudi druga dekleta, sem malo popustila, da ne bi izpadla popolnoma nora. (smeh)