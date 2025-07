Laura iz Sanjskega moškega Hrvaške prihaja v Fight of Nations?

Na VOYO lahko uživate v drugi sezoni borilnega resničnostnega šova Fight of Nations: Pot do zmage. Mlade borce, ki se borijo za zmago in prestižno pogodbo z organizacijo FNC, bosta na poti do uspeha spremljala trenerja Miran 'Slo Rocky' Fabjan in Aleksandar 'Joker' Ilić, poleg njiju pa jih čakajo še posebni gostje in razburljivi izzivi.

Fight of Nations: Pot do zmage FOTO: VOYO

Prvi med gosti bodo legendarni igralci Dinama, med njimi Sammir, brazilsko-hrvaški vezist, ki je po petih letih igranja za zagrebški klub dobil dovoljenje Mednarodne nogometne organizacije za nastopanje v hrvaški reprezentanci. Sammir je za Dinamo odigral kar 269 tekem, zabil 61 golov, prispeval 59 asistenc ter osvojil osem naslovov prvaka in pet pokalov. Kariero je zaključil leta 2021 v dresu Lokomotive. Skupaj z njim bo borce obiskal tudi Luis Ibáñez, argentinski nogometaš, ki trenutno igra za NK Jarun na položaju levega bočnega oziroma levega ofenzivnega vezista. Za Dinamo je odigral 119 tekem in zabil 13 golov. Sammir in Ibáñez bosta borce povabila k nogometnemu izzivu, kjer bodo morali pokazati svoje sposobnosti v ekipnem športu s povsem drugačnimi pravili.

Laura Prgomet v Fight of Nations: Pot do zmage FOTO: VOYO