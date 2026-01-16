Lažni profili se množijo: To nisem jaz. Nikoli ne bi zahtevala denarja

Priljubljena igralka Reese Witherspoon je svoje sledilce na družbenih omrežjih opozorila na resen problem: spletni prevaranti že tedne uporabljajo njeno podobo, ime in posnetke, da bi zavajali spletne uporabnike. Zvezdnica je bila v posnetku na TikToku jasna: gre za ponarejene račune, ki poskušajo od ljudi izsiliti osebne podatke in denar.
Zvezdnica je vidno pretresena pojasnila, da se je v zadnjih 24 urah soočila s številnimi lažnimi profili na družbenih omrežjih, predvsem na TikToku in Instagramu, kjer se prevaranti predstavljajo kot ona. Ti ponarejeni računi naj bi njenim sledilcem in oboževalcem pisali v zasebna sporočila, poskušali vzpostaviti navidezno "prijateljstvo", pridobiti osebne podatke, dogovoriti za srečanja ali celo prositi za denar. Witherspoonova je povedala, da je v zadnjih dneh prejela ogromno sporočil oboževalcev, ki so zaznali sumljiva zasebna sporočila domnevno od nje. Prevaranti se predstavljajo kot igralka, uporabljajo njene fotografije, stare intervjuje in celo AI-generirane videe, da bi ustvarili vtis verodostojnosti.
"To nisem jaz," je dejala Witherspoonova: "Nikoli vam ne bi pisala za denar, za osebne podatke ali se poskusila dogovoriti za srečanje," je dodala. Ob tem je oboževalce pozvala, naj vedno preverijo, ali je račun verodostojen oziroma potrjen, preden se odzovejo na sporočila. Ob tem je poudarila, da takšne prevare niso osamljen primer, ampak s širijo med javnimi osebnostmi in njihovimi sledilci.
Reese je v svojem sporočilu odkrito priznala tudi, da jo tovrstne zlorabe močno prizadenejo. "To je tako žalostno. Nekateri ljudje res verjamejo, da komunicirajo z mano. In to me najbolj zaboli," je povedala. Poudarila je, da želi javno opozoriti na to težavo, ker ve, da lahko takšne prevare močno prizadenejo ranljive posameznike, predvsem starejše in mlajše uporabnike platform, ki težje prepoznajo lažne račune.
Witherspoonova pa ni prva slavna osebnost, ki se je v zadnjih mesecih znašla v podobni situaciji. V zadnjem letu so namreč na to opozorili tudi: Helen Mirren, Sandra Bullock, Johnny Depp, Tom Hanks, ter več drugih zvezdnikov.
TikTok je priljubljena družabna platforma za ustvarjanje in deljenje kratkih videoposnetkov. Uporabniki lahko ustvarjajo videoposnetke z dodajanjem glasbe, filtrov in posebnih učinkov, ki so običajno dolgi od 15 sekund do nekaj minut. Platforma je znana po svojem algoritmu, ki uporabnikom priporoča vsebino na podlagi njihovih preteklih interakcij in interesov, kar omogoča hitro širjenje trendov in izzivov.
Umetna inteligenca (AI) se nanaša na razvoj računalniških sistemov, ki lahko izvajajo naloge, ki običajno zahtevajo človeško inteligenco, kot so učenje, reševanje problemov in prepoznavanje vzorcev. Pri ustvarjanju videoposnetkov se AI lahko uporablja za različne namene, vključno z generiranjem realističnih ali stiliziranih videoposnetkov iz besedilnih opisov (AI-generirani videi), izboljšanjem kakovosti videa, samodejnim urejanjem ali celo ustvarjanjem digitalnih dvojnikov ljudi, kot je omenjeno v članku.
Lažni profili na družbenih omrežjih so profili, ki so ustvarjeni z namenom zavajanja drugih uporabnikov. Pogosto uporabljajo ukradene fotografije in informacije, da bi se predstavili kot nekdo drug, bodisi znana osebnost, prijatelj ali popolnoma izmišljena oseba. Problematični so, ker jih lahko prevaranti uporabljajo za širjenje dezinformacij, spletne goljufije, izsiljevanje, krajo identitete ali za druga zlonamerna dejanja, kar lahko povzroči finančno in čustveno škodo žrtvam.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.