Lažni profili se množijo: To nisem jaz. Nikoli ne bi zahtevala denarja

Priljubljena igralka Reese Witherspoon je svoje sledilce na družbenih omrežjih opozorila na resen problem: spletni prevaranti že tedne uporabljajo njeno podobo, ime in posnetke, da bi zavajali spletne uporabnike. Zvezdnica je bila v posnetku na TikToku jasna: gre za ponarejene račune, ki poskušajo od ljudi izsiliti osebne podatke in denar.

Zvezdnica je vidno pretresena pojasnila, da se je v zadnjih 24 urah soočila s številnimi lažnimi profili na družbenih omrežjih, predvsem na TikToku in Instagramu, kjer se prevaranti predstavljajo kot ona. Ti ponarejeni računi naj bi njenim sledilcem in oboževalcem pisali v zasebna sporočila, poskušali vzpostaviti navidezno "prijateljstvo", pridobiti osebne podatke, dogovoriti za srečanja ali celo prositi za denar. Witherspoonova je povedala, da je v zadnjih dneh prejela ogromno sporočil oboževalcev, ki so zaznali sumljiva zasebna sporočila domnevno od nje. Prevaranti se predstavljajo kot igralka, uporabljajo njene fotografije, stare intervjuje in celo AI-generirane videe, da bi ustvarili vtis verodostojnosti.