Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Film/TV

Lea Cok: Preden je dobila glavno vlogo, romana ni prebrala

Ljubljana, 01. 05. 2026 08.00 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
Eva Kolarič
Belo se pere na devetdeset

Kako se igralec pripravi na vlogo, ki temelji na pretresljivi resnični zgodbi? Lea Cok je z nami delila svojo izkušnjo s snemanja odmevnega filma Belo se pere na devetdeset in pojasnila, zakaj so bile priprave na upodobitev Bronje Žakelj drugačne od preteklih vlog.

Film Belo se pere na devetdeset je na VOYO na voljo za ogled kadarkoli in kjerkoli.

Lea Cok je v uspešnici Belo se pere na devetdeset stopila v čevlje pisateljice uspešnice Bronje Žakelj. Na velika platna je namreč prenesla njeno preteklost, življenjsko zgodbo, ki je bila polna tragičnih trenutkov. Kljub veliki uspešnici istoimenskega romana pa si Lea, preden je dobila glavno vlogo, ni prebrala knjige. "Jaz se prav spomnim, da sem vprašala, za kaj gre v tej zgodbi, pa so rekli, to je resnična zgodba, ženska je prebolela raka, in sem rekla, veste, da se name vse pripopa. Sicer je to moje prepričanje, ampak sem zelo sočutna. Sem rekla, ne vem, če si upam prebrati knjigo, in je tudi nisem, dokler mi niso rekli, da je vloga moja, in potem sem že naslednji dan imela knjigo in že brala," nam je zaupala igralka.

Lea Cok v filmu Belo se pere na devetdeset
Lea Cok v filmu Belo se pere na devetdeset
FOTO: VOYO

Kljub letom izkušenj in vsem vlogam, ki jih je odigrala med drugim tudi v gledališču, se je morala na to pripraviti na dokaj drugačen način. "Jaz si velikokrat rada ustvarim predzgodbo za svoje karakterje, zato da so potem prepričljivi. Tukaj pa v bistvu tega itak nimaš kaj delati, ker predzgodba je dejansko že doživeta, napisana in zdaj tudi celo posneta. Tako da je bilo s tega vidika drugače, ker je v bistvu bilo več prostora za čutenje kakor pa za ustvarjanje nekih konstruktov in razlag racionalizacije celotne zgodbe in dejanj, ki jih Bronja počne," je povedala 30-letnica.

Kakor njeni soigralci, kot sta Jurij Zrnec in Tjaša Železnik, je tudi ona uživala v sodelovanju z Bronjo, ki ji je pri pripravah na vlogo pomagala in je nikoli ni omejevala. "Ni dala nobenih nekih: 'tega ne smeš, to lahko,' sploh ne. Kot sem rekla, Bronja je neverjetno odprta. Nekih posebnih priprav kot takih ni bilo. Ja, sva se slišali, ja, sem imela možnost vprašati," je priznala in dejala, da so se o nekaj scenah podrobneje pogovorili, da ji je bilo lažje razumeti podane situacije.

Snemalni dnevi so bili resda dolgi in zahtevni ter vsebine daleč od lahkotnih, a so na snemanju med seboj vzpostavili močno povezanost in kljub naporom ohranili občutek pozitivne izkušnje. "Lahko bi rekla, da je bilo lepo. V vsakem segmentu, tudi če je bil bolj boleč. Tukaj je mogoče tudi to zanimivo pri tem filmu, da tudi, ker je tako boleče, je po eni strani tudi nekako lepo. Vsaj moj um počasi uspeva to videti na tak način," je dejala Lea Cok, ki meni, da nam celovečerec pokaže, kako se lahko sami v življenju odločimo, kako se bomo z neko situacijo spopadli in jo živeli.

Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1692