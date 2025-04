Legenda o potopljenem blejskem zvonu dobila svoj film

"Zvon je potopljen, legenda pa še zdaleč ne. Ta film je porabil vsa možna orodja in nam prikazal res čudovito zgodbo," je po filmu dejala obiskovalka Branka Smole. "Veliko inspiracije nam je dalo to, da so bili to časi turških vpadov, kmečkih uporov, protestantizma, tako, da sva skozi to v dveh mesecih napisala scenarij," pa je o projektu dejal režiser in scenarist Tim Luznar.

"Kot domačin in turistični vodnik, ki že 12 let gostom iz celega sveta pripovedujem zgodbo o potopljenem zvonu, mislim, da je to en velik doprinos k blejskem turizmu in da bodo gostje dobili vpogled v, zakaj pravzaprav na otoku zvonijo s tem zvončkom želja," meni domačin in vodnik Niko Rakovec.