Legendarna Liza Minnelli praznuje 75 let

Liza Minnelli se je rodila v Los Angelesu igralki in pevki Judy Garland ter režiserju Vincentu Minnelliju . V filmu je prvič nastopila pri treh letih, kasneje pa je z materjo igrala v New Yorku. Šolala se je na Scarsdale High School (1961) in v studiu Herberta Berghofa.

Nastopala je pretežno v filmskih muzikalih, v 70. letih prejšnjega stoletja se je več ukvarjala s petjem in delala na televiziji, po letu 1990 pa se je posvetila predvsem odrskim nastopom, izdala je več glasbenih albumov. Vse življenje se je borila z odvisnostjo od alkohola in mamil.

Med njenimi pomembnejšimi filmi so še Povej mi, da me ljubiš, Junie Moon (1970), Vprašanje časa (1976), New York, New York (1976),Artur(1981) in To je ples!(1985).