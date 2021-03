Legendarna Tina Turner dobila svoj dokumentarec

Dokumentarec v režiji Dana Lindsayja in T.J. Martina, ki bo predstavljen na eni od pretočnih video vsebin, bo po pisanju filmskega portala Deadline ponudil "razgiban in avtentičen prikaz življenja in kariere glasbene legende".

Film bo predstavil tako njeno otroštvo, ki je bilo zaznamovano z odhodom mame, kot poznejši glasbeni vzpon vse do samostojne kariere, ki je dosegla vrhunec sredi 80. let minulega stoletja z uspešnicamaWhat Love Got To Do With It in Private Dancer.

O glasbenici bodo med drugim drugim spregovorili Angela Bassett, ki jo je upodobila v biografskem filmu Kaj ima ljubezen s tem? iz leta 1993,Oprah Winfrey, novinar Kurt Loder, s katerim sta napisala biografijo Jaz, Tina, ter dramatičarka Katori Hall, avtorica biografskega muzikala Tina.

Tina Turnerse je rodila leta 1939 kot Anna Mae Bullock v mestu Brownsville v ameriški zvezni državi Tennessee. Po srednji šoli se je preselila v ameriški center blues glasbe St. Louis, kjer je spoznala kitarista Ikea Turnerja, s katerim se je poročila in imela dva otroka.

Skupaj sta izdala album Fool in Love, ki se je nemudoma povzpel na vrh glasbenih lestvic. O njunem zakonu je pozneje v avtobiografiji razkrila, da jo je trpinčil. Leta 1976 ga je z otrokoma zapustila. Pobegnila je brez denarja ter na začetku plesala v klubih in hotelih.

Sprva so ji skoraj vse velike glasbene založbe preprečevale, da bi zgradila solistično kariero. Stara 45 je nato z uspešnico Private Dancerosvojila štiri grammyje. Pozneje je polnila dvorane in stadione po svetu in osvojila še štiri grammyje.