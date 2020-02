Legendarna Tom in Jerry praznujeta 80 let

To je tista rdeča nit, ki povezuje vse risanke o mačku Tomu in mišku Jerryju , ki 10. februarja praznujeta 80 let. Njune nagajive zgodbe se skoraj vedno zaključijo enako - maček v joku konča in mišek vedno zmaga. Nekaj pa je tudi takšnih, kjer Tom in Jerry združita moči in se maščujeta skupnemu 'nasprotniku', 'sovražniku'. Tom in Jerry veljata za enega najbolj ikoničnih duov televizijskih zaslonov, ki sta leta 1992 'zaigrala' tudi v celovečercu.

Tom in Jerry se 'preganjata' že 80 let.

Duo je nastal iz dolgčasa. Ustvarjalca Bill Hanna in Joe Barbera sta na željo filmskega studia MGM morala ustvariti kratko animirano projekcijo, ki bi zabavala gledalce in ki bi lahko bila konkurenčna Miki Miški ter likom iz serije Looney Tunes. Oba ustvarjalca, stara pod 30 let, sta tedne tuhtala, kaj bi lahko naredila in Barbera je rekel, da se mu zdijo najbolj preproste ideje najboljše, od koder tudi izvira ideja o mačku in miški, ki se lovita in si nagajata.

Prva epizoda, ki je nosila naslov Maček v škornjih, je izšla leta 1940 in prvenec je navdušil prav vse - tako gledalce kot tudi filmske kritike, zato je bila ta epizoda tudi nominirana za oskarja v kategoriji najboljši kratek animirani film.

Menedžerji pri MGM so ustvarjalcema svetovali, naj ne posvetita preveč svojega časa zabavnemu duu in naj ustvarita še kaj novega. Šele, ko je prišlo pismo vplivne podjetnice iz Teksasa, ki je spraševala, kdaj bo spet lahko videla kakšno epizodo "čudovitega mačka in miške", so se podvizali in ustvarili nova nadaljevanja. Jasper in Jinx sta šele po tem pismu postala Tom in Jerry. Zakaj so spremenili imeni, ni znano.

Barbera je pred časom že povedal, da nikoli niso razglabljali o naravi Toma ali Jerryja in o dejstvu, da glavna lika ne komunicirata, da vse pokažeta z mimiko, kretnjami in to dopolnita le z zvoki. Ustvarjalci so bili prepričani, da bosta tudi brez dialogov zabavna. In res sta (bila).

Sedem oskarjev in neuspešen celovečerni film

Do leta 1960 so ustvarili več kot 100 kratih epizod, vsaka pa je stala do 45 tisoč evrov.V naslednjih letih je zabavni animirani par, ki je osvojil cel svet, dobil kar sedem oskarjev, hkrati pa sta leta 1992 prejela svoj celovečerec, ki pa žal ni bil velik uspeh.