Legendarne filmske vloge, nad katerimi igralci niso najbolj navdušeni

So filmi, ki jih lahko gledamo večkrat. So filmi, ki so osvojili nagrade, in so vloge, ki so se gledalcem prikradle v srce in tam ostale za vedno. A prav te vloge so včasih manj ljube igralcem, ki so jih upodobili. Med njimi je tudi Kate Winslet, ki nad vlogo Rose iz Titanika ni najbolj navdušena.

Delo igralca je prav poseben izziv, saj se morajo znati spreminjati kot kakšni kameleoni. Nekateri imajo sicer nenehno vloge, ki so si med seboj podobne, spet drugi pa so pravi mojstri preobrazb. A prav nenehno prilagajanje od njih zahteva tudi, da kakšno zadevo 'pretrpijo'. Tako kot vsaka služba je tudi igralstvo polno nezaželenih izzivov. Nekateri igralci bodo za vedno prepoznani kot določen lik, ki so ga zaigrali v svoji karieri. Dva primera takšnih igralcev sta zagotovo Britanec Daniel Radcliffe, ki bo verjetno za vedno znan kot Harry Potter, Američanke Jennifer Aniston pa se še vedno oklepa vloga Rachel Green iz Prijateljev. Nekateri to jemljejo kot blagoslov, spet drugi kot breme. Poglejmo, katere vloge so se igralcem zaradi različnih razlogov zamerile. Robert Pattison, Edward Cullen v sagi Somrak Ne samo, da Robert ne mara svojega lika Edwarda Cullena. Ne, Robertu gre na živce celotna saga o vampirjih in volkodlakih. Nikoli tudi ni razumel, zakaj so ljudje nad zgodbo tako navdušeni. "Edward je najbolj čudna oseba. Dlje kot sem bral scenarij, bolj sem ga sovražil. In še to: je 108-letni devičnik, očitno je, da ima nekakšne probleme."

icon-expand Robert Pattison kot Edward Cullen v sagi Somrak FOTO: Profimedia

Kate Winslet, Rose v filmu Titanik Čeprav ima Kate zelo rada film Titanik, ni najbolj navdušena nad svojo igro v omenjeni uspešnici. "Ko gledam film, si čisto vsako sceno mislim: 'Resno? Tako si to zaigrala?' Grozno. Tudi moj ameriški naglas, ne morem ga sploh slišati. Grozen je," je pred leti povedala za The Telegraph: "Upam, da je vsaj naglas zdaj boljši. Na splošno se težko gledam na velikem platnu, Titanik pa je film, ki ga nočem več videti."

icon-expand Kate Winslet se ne more gledati v filmu Titanik. FOTO: Profimedia

Mark Wahlberg, Eddie Adams v filmu Vroče noči Igralec je nad svojo vlogo v filmu Vroče noči tako ogorčen, da je dobesedno prosil Boga za odpuščanje. Mark je v filmu upodobil uspešnega igralca odraslih filmov. V intervjuju za časopis Chicago Inc. je povedal:"Vedno upam, da je Bog filmski ljubitelj, a ga hkrati vedno prosim za razumevanje in odpuščanje, saj sem v preteklosti sprejel nekaj slabih odločitev. Vroče noči so na samem vrhu tega seznama."

icon-expand Vroči noči FOTO: Profimedia

Penn Badgley, Joe v seriji You Igralec, ki se je mnogim vtisnil v spomin kot nedolžni najstnik iz serije Opravljivka, je v zadnjem letu navdušil kot hladnokrvni in preračunljivi serijski morilec v seriji You. No, Penn očitno nad to vlogo ni preveč navdušen. Ne samo, da ne razume, zakaj so oboževalke tako nore nanj, odkar se je prelevil v serijskega morilca, tudi odločitve lika mu niso jasne. "Je človek, ki je zmožen velike manipulacije, zmožen je dobrega zasledovanja in zmožen je umora. Poleg tega pa nenehno govori, kako rad bi nekomu dokazal, kakšen je v resnici, in ko se mu na koncu končno uresniči želja, zafrkne."

icon-expand You FOTO: Profimedia

Adam Brody, Seth Cohen v seriji The O.C. Ne, da Adam ne mara serije The O.C. ali svoje vloge v uspešnici, samo dovolj ima pogovorov o Sethu. "Nenehno pogrevanje starih zadev postane dolgočasno. To je edina stvar, ki me moti. Na vlogo sem ponosen, a sem izmučen od pogovorov o seriji in likov. Oprostite, ampak nisem Harrison Ford. Njega razumem, zakaj bi še leta in leta lahko govoril o vlogi v filmu Vojna zvezd."

icon-expand The O.C. FOTO: Profimedia

Blake Lively, Serena Van Der Woodsen v seriji Opravljivka V intervjuju za revijo Allure je Blake pojasnila, da je zelo hvaležna, da je lahko zaigrala glavno vlogo v Opravljivki, a da je bila zanjo vloga včasih zelo težka."Čuden občutek je, ko se ljudem zdi, da te poznajo dobro, ker te poznajo kot določen lik iz serije. Nisem takšna kot ona in ne predstavljam si, da bi bila ponosna, če bi dala nekomu kokain in bi se potem ta oseba predozirala. Niti ne bi rada bila oseba, ki spi s fantom prijateljice, na primer. A ljudem je to bilo všeč, kar me je vedno zelo medlo."Dodala je, da se je vedno trudila, da bi Sereno nekako izboljšala, a da je bilo oboževalcem vseeno, kaj je naredila – vedno je bila priljubljena. "Linije postanejo zamegljene – kaj je sprejemljivo in kaj ne?"

icon-expand Opravljivka FOTO: Profimedia

Megan Fox, Mihaela Banes v Transformerjih "Nerada grdo govorim o tem filmu, saj sem si zaradi njega zgradila kariero in ker mi je odprl mnoga vrata. Ampak mislim, da se ljudje dobro zavedajo, da to ni film, kjer bi bilo veliko igranja. V filmu ali tečem, ali kričim ali delam oboje hkrati," je za Entertainement Weekly povedala Megan pred leti. Poleg tega pa je to snemanje filma, na katerem se je sprla z režiserjem Michaelom Bayem in ga označila za pravega mazohista in nočno moro.