Legendarne risanke sedaj s posebnim opozorilom glede sporne vsebine

Čeprav so bile nekatere animirane klasike, kot so Dumbo, Peter Pan ter Knjiga o džungli ustvarjene pred več desetletji, so med gledalci priljubljene še danes. Ker vsebujejo določene rasne stereotipe, bodo označene s pripadajočim opozorilom, saj želijo ustvarjalci vsebino ohraniti, obenem pa opozoriti na njeno škodljivost.

Obvestilo glede sporne vsebine v klasičnih Disneyjevih risankah so lahko gledalci opazili že v preteklem letu, sedaj pa so se ustvarjalci odločili, da opozorilu dodajo še močnejše sporočilo, ki bo svarilo o vsebini, prežeti z določenimi elementi rasizma. Filmi, kot so Dumbo, Peter Pan inKnjiga o džungli,se bodo torej pri matičnem ponudniku predvajali z opozorilom glede stereotipov, ki so del posameznih zgodb. "Predvajana vsebina vključuje negativen prikaz in/ali neustrezno ravnanje z ljudmi ali kulturami,"se glasi opozorilo. Odločitev so vodilni pri Disneyju sprejeli zato, ker želijo opozoriti, da so stereotipi napačni ne glede na časovni okvir: "Namesto da bi odstranili vsebino, jo želimo ohraniti, obenem pa opozoriti na njeno škodljivost."

icon-expand Slonček Dumbo in 'sporne' vrane. FOTO: Profimedia

Rasizem in stereotipi se v animiranih klasikah pojavljajo pogosto: legendarna risanka Dama in potepuh iz leta 1955 nosi opozorilo zaradi dveh siamskih mačk, ki poudarjata stereotipe o Azijcih, v risanki pa se pojavijo tudi psi, kot sta mehiška čivava Pedro in ruski borzoj Boris, ki prikazujeta stereotipne lastnosti držav, iz katerih izvirata njuni pasmi.

icon-expand Dama in potepuh: kužki različnih pasem stereotipno poosebljajo lastnosti prebivalcev držav, iz katerih prihajajo. FOTO: Profimedia

Leta 1970 je izšla risanka Mačke iz visoke družbe, v kateri siamska mačka z imenom Shun Gon igra klavir s kitajskimi palčkami za hrano. VDumbu iz leta 1941 imajo vrane, ki pomagajo slončku leteti, ojačane stereotipno črnske glasove, glavna vrana pa se imenuje Jim Crow, kar naj bi bila neposredna navezava na serijo segregacijskih zakonov ameriškega juga tistega časa.

icon-expand Mačke iz visoke družbe: siamska mačka Shun Gon med igranjem klavirja. FOTO: Profimedia

Knjiga o džungli je leta 1968 ponudila lik Kinga Louieja, neartikulirane opice, ki prepeva v stilu dixieland jazza in je prikazana kot izjemno lena. Lik je naletel na obilo kritik, saj naj bi bil rasistična karikatura Afroameričanov. V Petru Panu iz leta 1953 so domorodci označeni kot 'rdečekožci', ob tem pa je za rasistično označena tudi skladba iz filma What Makes the Red Man Red, ki je bila kasneje preimenovana v What Makes the Brave Man Brave.

icon-expand Risanka Peter Pan si je prav tako prislužila oznako, ki opozarja na sporne vsebine. FOTO: Profimedia

Tudi ameriška produkcijska hiša Warner Bros svoje risanke že dlje časa opremlja z opozorilom glede 'etničnih in rasnih predsodkov': "Čeprav te risanke ne predstavljajo današnje družbe, so predstavljene v takšni obliki, kot so bile prvotno ustvarjene, kajti če bi ravnali drugače, bi bilo enako, kot če bi trdili, da ti predsodki nikoli niso obstajali,"so v izjavi za medije razložili pri Warner Bros.