Legendarni Martin Scorsese praznuje 80. rojstni dan. Rodil se je v New Yorku sicilijanskima delavcema in otroštvo preživljal v mestni četrti Little Italy. Bolehal je za astmo in že kot deček odkril svojo ljubezen do filma.

Scorsese, ki je sprva želel postati duhovnik, pozneje pa se je ob petih ženah in štirih ločitvah označil "za odpadlega katoličana", se je nato odločil za študij filma. V 70. letih je skupaj s Stevenom Spielbergom , Francisom Fordom Coppolo in Georgeom Lucasom oblikoval novi Hollywood.

Kljub visoki starosti je dobitnik oskarja za film Dvojna igra še vedno zelo dejaven. Trenutno pripravlja nov projekt, triler Killers of the Flower Moon, v katerem bosta zaigrala Leonardo DiCaprio in Robert De Niro. Z obema je že večkrat zelo uspešno sodeloval.

Film Killers of the Flower Moon je nastal po istoimenski knjigi ameriškega novinarja Davida Granna o množičnih pobojih Indijancev plemena Osage v Oklahomi, kjer so v 20. letih prejšnjega stoletja odkrili nafto. Ko se je število smrtnih žrtev večalo, je primer prevzel novoustanovljeni FBI in razvozlal veliko zaroto ter enega najhujših zločinov v ameriški zgodovini.

Režiser, prejemnik številnih nagrad, a le enega oskarja - pri 65 letih za režijo za film Dvojna igra - je kar 11 filmov posnel z De Nirom, pred omenjenima med drugim še filme Taksist, Dobri fantje, Pobesneli bik, Ulice zla in Kazino. Z DiCapriem pa režiserja veže sedem filmov. Pred filmom The Audition, v katerem je zaigral tudi de Niro, je DiCaprio zaigral v njegovem filmu Volk z Wall Streeta, pred tem pa med drugim v Tolpah New Yorka, Letalcu in omejeni Dvojni igri.