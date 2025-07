Vračajo se legendarni Smrkci, ki so zaznamovali tudi otroštva znanih

V enem od adutov kinematografov tega poletja so angažirali pevsko zvezdnico Rihanno, ki je posodila glas Smrketi, pri nas pa jo je upodobila igralka Gaja Sorč. "Ko sem to izvedela, sem se spraševala, kaj bom jaz storila kot slovenska Smrketa. Rihanna jo je res predstavila kot carico, ki je kul," je povedala Sorč.

Igralski zvezdniki - tuji in domači - so ob sinhronizaciji likov neizmerno uživali. Kot režiser in razvpiti Gargamel je že četrtič v filmu sodeloval igralec Jernej Kuntner, ki se je s Smrkci spoznal v otroštvu. "Bil sem še mulček, ko smo to poslušali in gledali na televiziji. Tako da to je res otroštvo," je dejal.

Spominov iz otroštva se je spomnil tudi igralec Jan Bučar. "To je bilo res legendarno. Takrat sem prvič izvedel, da to počnejo igralci. Jaz sem si mislil, da to govori ta modra živalica. Potem sem šele izvedel in nikoli si nisem predstavljal, da bom jaz to počel," je dejal.