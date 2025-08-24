Legendarni Top Gun: zanimivosti iz zakulisja

Ko je leta 1986 na velika platna prišel film Top Gun, si nihče ni predstavljal, da bo postal ena največjih uspešnic desetletja in kultni film, ki še danes navdušuje generacije. Poleg adrenalinskih prizorov v zraku, ikonične glasbe in karizmatičnih vlog Toma Cruisa ter Vala Kilmerja pa se za kulisami skriva še ogromno zgodb, ki so prav tako zanimive kot sam film.

John Travolta je bil prvotna izbira za Mavericka

Težko si je predstavljati Top Gun brez Toma Cruisa. A preden so našli njega, so vlogo najprej ponudili Johnu Travolti. A so producenti od prvotne ideje odstopili, saj je želel previsok honorar.

Tom Cruise sprva ni želel v filmu sodelovati

Tom Cruise je bil prva izbira takoj po Travolti. A Tom je sprva vlogo zavrnil. Filmski ustvarjalci so se nato obrnili na Patricka Swayzeja, Emilia Esteveza, Nicolasa Cagea, Johna Cusacka, Matthewa Brodericka, Seana Penna, Michaela J. Foxa, Scotta Baia in Toma Hanksa – a nihče od njih ni pokazal zanimanja za film, ki je kasneje postal velika uspešnica.

Top Gun je eden najbolj uspešnih filmov Toma Cruisea. FOTO: Profimedia icon-expand

Producent Jerry Bruckheimer je povedal, kako je Cruisea prepričal v sodelovanje: uredil je, da je Toma mornarica vzela s seboj na let. "Delali so lupinge, počeli so vse mogoče. V letalu ga je metalo, celo slabo mu je postalo. Ko je prišel na tla, je stekel do telefonske govorilnice in rekel, da bo sodeloval, da je navdušen in da česa tako norega še ni poskusil v življenju." Vse ostalo je zgodovina.

Tudi Val Kilmer sprva ni bil navdušen

Tudi v vlogi Icemana si je težko predstavljati kogar koli drugega kot Vala Kilmerja. A tudi on je sprva vlogo zavrnil. Njegova vročekrvna, sarkastična igra je kasneje postala ena od ključnih vlog v Kilmerjevi karieri, čeprav je sam priznal, da se mu je scenarij zdel neumen in da ni maral filmov z vojaško propagando. Ker je imel istega agenta kot Tom Cruise, se je moral udeležiti avdicije. Sprva je skušal sabotirati svoj nastop, a ga je nazadnje prepričala vizija režiserja Tonyja Scotta. Zanimivo je, da je ob prvih govoricah o nadaljevanju prav Kilmer osebno stopil v stik s Cruisom in ga prosil, če se lahko znova vrne v vlogo Icemana.

Val Kilmer nad filmom sprva ni bil navdušen. FOTO: Profimedia icon-expand

Igralci so res leteli v pravih bojnih letalih

Top Gun je nastal več let pred razvojem zelenega zaslona in računalniško ustvarjenih podob (CGI), zato so potrebovali prava letala in prave pilote. Pentagon je Paramountu za uporabo letal in ladij zaračunal 1,8 milijona dolarjev, zato so morali producenti kar najbolje izkoristiti priložnost za snemanje. Vse Maverickove akrobatske lete v filmu je izvedel Scott Altman, ki je kasneje postal astronavt.

Nekateri igralci niso prenesli vožnje

Ko je Tom Cruise prvič poletel z resničnim F-14, je skoraj takoj segel po vrečki za slabost. A ravno v tistem trenutku je njegov pilot, poveljnik poročnik Lloyd "Bozo" Abel, izvedel manever, zaradi katerega je Cruiseova glava priletela na tla pilotske kabine. Cruise ga je poklical prek interkoma in dejal: "Bozo, saj si videl, da me ni bilo v tvojih ogledalih?", na kar mu je ta odgovoril: "Oprosti, ampak saj veš, niso me zaman poimenovali Bozo." Ni bil edini igralec, ki je imel težave s slabostjo v kabini – edini, ki mu ni bilo treba bruhati, je bil Anthony Edwards, znan kot Goose.

Skupina Berlin je dobila priložnost s pesmijo Take My Breath Away

Pesem Take My Breath Away sta napisala Giorgio Moroder in Tom Whitlock, sprva pa sta jo ponudila skupini The Motels, ki jo je zavrnila. Tudi pevka skupine Berlin, Terri Nunn, je bila sprva zadržana, a ju je s svojo interpretacijo pesmi prepričala – odpela jo je kot tragična, obupana ženska na robu moči. Moroderja in Whitlocka je s tem prepričala, da ima dovolj moči za izvedbo, in res je uspela: Take My Breath Away je postal največji hit skupine Berlin. Pesem je osvojila tudi oskarja za najboljšo izvirno filmsko pesem.

Top Gun: Tom Cruise in Kelly McGillis FOTO: Profimedia icon-expand

Pesem Take My Breath Away je vplivala na romantične prizore

Režiserja Tonyja Scotta je pesem Take My Breath Away skupine Berlin popolnoma očarala in ga navdihnila, da je v film vključil več romantičnih prizorov. Kljub temu pa glavni igralec Tom Cruise in njegova filmska partnerka Kelly McGillis nista imela prav dosti romantične kemije. Pravzaprav je bila kemija skoraj ničelna. Govori se, da se med snemanjem nista najbolje razumela.

'Višinska razlika' Cruise–McGillis je povzročala težave

Tom Cruise je kar 8 centimetrov nižji od glavne igralke Kelly McGillis, zato so Tomu morali priskrbeti posebej dvignjene kavbojske škornje, Kelly pa je pogosto snemala bosa, da ohranijo skladnost kadra ljubezenskega para.