Leonardo DiCaprio bi skoraj upodobil Jamesa Deana v biografskem filmu

Režiser filma Vročina, Michael Mann, je v intervjuju spregovoril o svoji ideji za film o ikoničnem hollywoodskem zvezdniku, ki se je smrtno ponesrečil pri svojih 24 letih leta 1955. Sprva je za vlogo slavnega Jamesa Deana preizkusil Leonarda DiCapria, ki je pokazal zanimanje za film, a se je izkazalo, da je DiCaprio premlad za vlogo.

"Scenarij je bil odličen. Nato sem se vprašal: 'Kdo bi lahko igral Jamesa Deana?' Našel sem fanta, a bil je premlad. To je bil Leo," je povedal 79-letni režiser. "Naredili smo poskusno snemanje in bilo je izvrstno," se je spomnil. "Mislim, da je bil takrat star 19 let. V enem kotu je resnično imel to v sebi. Bilo je genialno. Svoj obraz je obrnil na stran in videli smo vizijo Jamesa Deana, a nato je obraz obrnil v drugo in rekli smo, 'Ne, to je mlad fant.'". Pošalil se je, da ga je ravno zaradi DiCapria minilo, da bi biografski film sploh ustvaril.