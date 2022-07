Leonardo DiCaprio in Martin Scorsese znova združila moči

Težko pričakovana kriminalna drama Killers of the Flower Moon, ki jo je režiral Martin Scorsese, v njej pa ima glavno vlogo Leonardo DiCaprio, bo izšla leta 2023, kot je bilo prvotno načrtovano. Vmes so se sicer odvijali pogovori med ustvarjalci in produkcijskim studiem, da bi vestern izšel že letos, namesto filma Emancipation, v katerem igra Will Smith. Izid tega so namreč prestavili zaradi igralčevega neprimernega vedenja na letošnjih oskarjih, kjer je fizično obračunal s Chrisom Rockom.