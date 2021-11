Leonardo DiCaprio v dogovorih za vlogo vodje kulta

Oskarjevec Leonardo DiCaprio je v sklepni fazi dogovarjanja, da bi v novi produkciji Metro Goldwyn Mayer igral vodjo sekte Jima Jonesa, poroča Hollywood Reporter. Jones je kontroverzna figura, ki stoji za skupinskim samomorom v Jonestownu leta 1978, v katerem je umrlo 909 oseb.

Leonardo DiCaprio je doslej igral že več znanih osebnosti. Bil je denimo politik John Edgar Hoover v filmu J. Edgar, kriminalec Frank Abagnale Jr. v Ujemi me, če me moreš ter legendarni mogotec Howard Hughes v Letalcu in skorumpiran borzni posrednik Jordan Belfort v filmu Volk z Wall Streeta. Kot poroča The Hollywood Reporter, je trenutno v sklepni fazi dogovorov, da bo v novem filmu igral kontroverznega Jima Jonesa. Ta je kot vodja ameriške sekte Svetišče ljudstva odgovoren za enega največjih skupinskih samomorov v zgodovini človeštva, ki se je zgodil 18. novembra 1978 v gvajanskem pragozdu v naselju Jonestown in terjal več kot 900 žrtev.

icon-expand Leonardo DiCaprio na velikem zaslonu morda kmalu kot Jim Jones. FOTO: Profimedia

Jones, pridigar iz San Francisca, je sekto Svetišče ljudstva ustanovil leta 1956 v ameriškem mestu Indianapolis, združevala pa je evangeličanske elemente ter ideje drugih religij, humanizma in marksizma. Z uprizarjanji zdravljenja je pritegnil številne ljudi, pridigal je o medrasni harmoniji in se zavzemal za revne. Leta 1977 se je odločil sekto preseliti v gvajanski pragozd. Jonesu je v Gvajano sledilo na stotine moških, žensk in otrok, ki so si v pragozdu zgradili koče, prirejali delavnice in gojili hrano. Pred množičnim samomorom so člani sekte na letališču ubili odposlanca ameriškega kongresa Lea J. Ryana in njegove štiri spremljevalce, ki so preverjali, ali Jones morda prisilno ne zadržuje ameriških državljanov.

icon-expand Jim Jones je kontroverzna figura, ki stoji za skupinskim samomorom v Jonestownu. FOTO: Profimedia