Leonardo DiCaprio z igralskim kolegom dopustuje v Franciji

Leonardo DiCaprio vedno zelo uživa na svojih sanjskih tropskih dopustih, tokrat pa se je sprehodil po ulicah Saint Tropeza v Franciji, ko je skupaj s Tobeyem Maguirjem užival v poletnem soncu in morju. Dan pred tem so ju zalotili tudi na zasebni jahti, kjer sta uživala v vročem vremenu mediteranske lokacije skupaj s Maguirjevo nekdanjo ženo Jennifer Meyer .

Že v začetku meseca je DiCaprio praznoval četrti julij s svojo punco Camilo Morrone v Malibuju, tokrat pa so ga ujeli tudi na francoski obali, kjer se je skupaj z drugimi zvezdniki in milijarderji pojavil še na najbolj vroči zabavi. V njegovi družbi so bili poleg dolgoletnega prijatelja Maguirja še Drake, Tristan Thompson – oče otrok Khloe Kardashian, zabavale pa so jih tudi manekenke.