Lepa Helena prekinila molk o razmerju z rockerjem

Christensenova je prvič govorila o svoji izkušnji z rockerjem, ko se je spomnila njune 4-letne zveze, ki jo je opisala kot "radostno, prisrčno, globoko in čustveno". "Med nama je bila popolna duhovna in fizična kemija," je poudarila.

Supermanekenka Helena Christensen je novem dokumentarcu Mystify: Michael Hutchence spregovorila o času, ko sta bila skupaj s pevcem zasedbe INXS, Michaelom Hutchenceom . V njem so tudi intervjuji s Kylie Minogue, Bonom, ostalimi člani zasedbe, pevčevim bratom Rhettom in sestro Tino , mačeho Susie ter producentom Nickom Launayjem .

Spomnila se je tudi njegove možganske poškodbe iz leta 1992, ko ga je napadel taksist, ko je zaradi tega izgubil čut za vonj in je kasneje potem postal "temačen in zelo jezen".

"Bil je v nezavesti in iz ust ter ušesa mu je tekla kri. Mislila sem, da je mrtev. Šli smo v bolnišnico in ko se je zbudil, je bil agresiven. Skušali so ga prepričati, da bi ostal, a jih je fizično odrinil," je opisala lepotica. Spomnila se je tudi, kako frustriran je bil in kako ga je skrbelo, ker "nikoli ne bo mogel povonjati svojega dojenčka". "Nekaj se je korenito spremenilo, bila sem zelo žalostna, zmedena in hkrati pa ne bi mogla več na ta način nadaljevati," je priznala.

Njuna zveza se je končala leta 1995, Helena pa je potem hodila tudi z Normanom Reedusom, poznanim po seriji Živi mrtveci, ter z rockerjem Paulom Banksom iz zasedbe Interpol. Hutchence je zatem hodil s Paulo Yates, njega pa so 22. novembra leta 1997 našli mrtvega v hotelski sobi potem, ko naj bi si sam vzel življenje, star 37 let. Obenem je bilo to samo sedem mesecev potem, ko so avstralski rockerji objavili svoj deseti album Elegantly Wasted. Z Yatesovo, ki je umrla tri leta kasneje, je imel hčerko Tiger Lily.

Film je režiral Richard Lowenstein, ki je režiral tudi precej videospotov zasedbe INXS, premierno pa ga bodo predstavili na letošnjem festivalu Tribeca v New Yorku.