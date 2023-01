Lepa Polina samozavestna, sanjski Toni pa se v resnici zapira

Skupinski zmenek se je nadaljeval in v finale so šle vse tri zmagovalke prvega kroga bitke z blazinami, Stankica , Danijela in Ela , četrta finalistka pa je postala Josipa , ki je prav tako pokazala veliko mero borbenosti. Stankica je nokavtirala Danijelo, Ela pa je z enako mero borbenosti po Amri obračunala še z Josipo. V finalu sta se sopadli Stankica in Ela, ker pa je bila slednja zadržana, je zmenek kot na pladnju dobila Stankica.

Borbe še ni konec

Stankica je zadovoljno ugotavljala, da je vedno bolj sproščena. Na zmenkih tako pozabi na druga dekleta in pogovor teče samo o njej in Toniju. Sanjski moški je povedal, da do nje razvija čustva: "V tem času, ki nama je še ostal, hočem izvedeti, kam bo to šlo." Stankica je bila vesela, da ga je spoznala, saj ima ogromno dobrih plati, on pa je bil vesel, ker je veliko premišljevala o njunem potencialnem odnosu in se mu je vsekakor odprla. Dal pa ji je vedeti, da borbe za njegovo srce še ni konec.

Toni se zapre pred Polino

Po pogovoru s Stankico je Toni na zmenek povabil Polino. Povratnica je povedala, da ne obžaluje tega, da se je vrnila. Izjema je bil le trenutek, ko jo je pustil samo z dekleti. Tonija je zabolelo, ko je izrazila mnenje, da ne verjame v ljubezen na daljavo. Nato je izvedel, da sploh še ni živela s fantom. Priznala je tudi, da si ne more predstavljati njune skupne prihodnosti, saj so v vili še druga dekleta in ne ve prav dobro, kaj čutita drug do drugega. Toni pa je priznal: "Nocoj sem se pred Polino prvič malo zaprl. Začutil sem, da sem malo pazil, da ne bi izražal vseh čustev, kar mi ni všeč."