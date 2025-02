Lepotica in zver zdaj na VOYO: turška serija, ki je navdušila Slovence

Lepa in uspešna zdravnica Asli, ki se vedno popolnoma posveti svojim pacientom, nekega dne naleti na hladnokrvnega in neustrašnega morilca Ferhata s temačno skrivnostjo. Ko usoda prekriža njune poti, mora Asli rešiti življenje moškemu, ki ga je Ferhat ustrelil. Kaj se zgodi, ko Asli postane naslednja Ferhatova tarča? Med njima povsem nepričakovano preskoči iskrica, kar bo za vedno spremenilo njuni življenji. Toda ali je možna ljubezen med žensko, ki rešuje življenja, in moškim, ki jih ugaša?

Mednarodni uspeh serije

Lepotica in zver ni navdušila le Slovencev, temveč gledalce po celem svetu. Tako je zgodba pritegnila občinstvo v Latinski ameriki, kjer so turške serije že dolgo gledane, predvsem zaradi podobnosti z mehiškimi telenovelami. Tudi druge družave nekdanje skupne države Jugoslavije so se nad serijo navduševale. Serija je bila dobro gledana v Srbiji, Bosni in Hercegovini, Severni Makedoniji in na Hrvaškem. Visoko gledanost pa je Lepotica in zver dosegla tudi v arabskih državah, kjer so jih podnaslavljali ali celo sinhronizirali.