Film/TV

Leta 2027 nov animirani film o Simpsonovih

Los Angeles, 03. 10. 2025 13.53 | Posodobljeno pred 12 dnevi

Na velika platna se vračajo Simpsonovi. Drugi film o družini, ki jo sestavljajo starša Marge in Homer ter otroci Bart, Lisa in Maggie, v kinematografe prihaja 20 let po prvem. Vsebina nove zgodbe zaenkrat ostaja skrivnost.

Disney in 20th Century Fox sta napovedala nov animirani film o Simpsonovih. Kot sta objavila na Instagramu, naj bi drugi animirani film o družini Simpson v kinematografe prišel 23. julija 2027. Na sliki zraven je videti rumeno roko, ki seže po krofu s posipom v obliki številke 2. Nad njim piše: "Homer se vrača po dodatek."

Drugi film o družini Simpson bo tako v kinematografe prišel 20 let po prvem. Animirani film Simpsonovi so v kinematografih predvajali leta 2007. V njem oče Homer povzroči onesnaženje mestne oskrbe z vodo, zaradi česar celotno mesto zaprejo pod stekleno kupolo, družina Simpson pa pred razjarjenimi prebivalci pobegne na Aljasko. Vsebina novega filma zaenkrat ostaja skrivnost.

Petčlanska družina Simpson iz Springfielda, ki jo sestavljajo starša Marge in Homer ter otroci Bart, Lisa in Maggie, je sicer v središču kultne animirane televizijske serije Simpsonovi. Po poročanju spletnih portalov Deadline in Variety bo drugi film o Simpsonovih nadomestil enega od Marvelovih filmov, ki je bil prvotno načrtovan za ta čas, zdaj pa so projekt odpovedali.

