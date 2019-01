Kaj prinaša filmsko leto 2019?

Možje v črnem 4, Godzilla 2, Svet igrač 4... To so le eni izmed hollywoodskih filmov, ki prihajajo na velika platna. Letos bo veliko filmov s številko v naslovu, torej nadaljevanj. Nekaj pa jih bo tudi brez številke. Na primer Marija Škotska, Joker in Mož iz ozadja.