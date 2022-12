Za nami sta velika finala Kmetije in Sanjskega moškega, pred nami pa večeri mode in kriminala. In kaj POP TV še nastavlja pod novoletno smrečico? Pakete novih sezon oddaj in dve slovenski seriji. Leto 2023 bo navduševalo!

Izmed 22 deklet je le ena našla pot do srca sanjskega moškega in izmed 20 tekmovalcev je le eden dokazal, da je vešč vsem kmečkim opravilom in pritiskom. Leto 2023 pa bo znova prineslo (vsaj) še enega novega POP zmagovalca.

Že deveto sezono se namreč na stežaj odpirajo vrata priljubljenega kuharskega tekmovanja MasterChef Slovenija. Osmim zmagovalcem preteklih sezon se bo pridružil/-a deveta. A pot do kulinaričnega naziva in denarja bo dolga: pred letošnjimi tekmovalci je 9 izzivov, 30 testov in več kot 20 gostov, ki bodo okušali njihove mojstrovine. Pomembno bo, iz kakšnega testa so kandidati in kdo bo najbolje deloval pod časovnim pritiskom.

Novo leto prinaša novo upanje družinam v stiski, ki jim bo Delovna akcija znova prenovila dom. Priljubljena Ana Praznik je z ekipo mojstrov že zavihala rokave in se veseli, da v letu 2023 nariše nove nasmehe in preda ključe do lepše prihodnosti. Prihaja že šesta sezona oddaje, ki nesrečne zgodbe spreminja v srečne konce. Prihaja pa tudi resničnostni šov Super par z voditeljem Srđanom Milovanovićem. Spoznali bomo 8 znanih parov, ki bodo postavljeni pred številne ekstremne preizkušnje in bodo v seriji zabavnih, fizičnih in psiholoških izzivov med seboj tekmovali za bogato glavno nagrado. Solze, ljubosumje, jeza in tekmovalnost. Kako se bodo pari razumeli? In kdo bo domov odnesel glavno nagrado?

Jure Henigman pa je Gospod Profesor. A ne kakršen koli; takšen, ki verjame v svoje dijake, takšen, ki dijakom pomaga in jih razume. Takšen, ki sprejema njihovo drugačnost in upošteva, iz kakšnih okolij prihajajo. Za njegovim ostrim pogledom se skriva mehko srce, zato ni čudno, da ena najbolj gledanih originalnih serij VOYO prihaja tudi na POP TV.

A to še ni vse, pripravite se na čisto novo serijo Skrito v raju, ki nam bo držala ogledalo. V kampu ob morju se bodo odvijale prve prave ljubezenske zgodbe, zakrknjeni kriminalci bodo rili po mivkastem podzemlju, zarjavele družinske verige se bodo trgale. V seriji nastopajo Gaja Filač, Matej Zemljič, Sabina Kogovšek, Aleš Valič in mnogi drugi priljubljeni nosilci likov, v katerih boste lahko prepoznali svoje sosede iz kampa. Tiste, h katerim radi zavijete na kavo. In tiste, mimo katerih naredite velik ovinek ...

