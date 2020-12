Okornov film Leto življenja najbolj gledana filmska vsebina na VOYO

Mitja s svojim ustvarjanjem in s čustvi čudovito obarvanimi filmskimi zgodbami vselej pušča svoj podpis in pečat. Tenkočutna zgodba filma Leto življenja (Life in a Year) ni zgolj obarvana s številnimi anekdotami o tem, kako je Will Smith za Mitjevo ramo med snemanjem večkrat jokal in o dobrih ocenah, ki jih je film dosegal že med testnimi predvajanji, temveč je zgodba o uspehu. Ta pravljica se na prvih treh VOYO stopničkah zgolj še nadaljuje. Mitja Okorn ob tem dodaja: "Leto življenja (Life in a Year) je pravzaprav moj prvi film, ki v Sloveniji ni doživel premiere v kinih. Glede na to, da si vsak moj film obvezno tudi sam ogledam v kino, kupim vstopnico in intenzivno spremljam odzive gledalk in gledalcev, tokrat nisem vedel, kaj pričakovati. Izkazalo se je, da je odziv še boljši, kot pa če bi si imeli vsi priložnost film ogledati v kinih. V prvem tednu je film, kar se tiče gledanosti, nesporno podiral rekorde in ogledalo si ga je še več ljudi, kot bi ga npr. spremljalo v kinematografih. Vesel sem, da ima VOYO tovrsten razpon in kapacitete in da je prav moj film spodbudil pristop novih naročnikov. Resnično upam, da bo tudi ob pomoči mojega filma Leto življenja VOYO kmalu na domačem trgu pometel z vso obstoječo konkurenco."