'Letos so nam bili datumi, zvezde in nočne more očitno zelo naklonjeni'

Pred začetkom 18. Grossmannovega festivala smo se pogovarjali z vodjo programa, Tomažem Horvatom , in se z njim sprehodili od prvih korakov do polnoletnosti, ki jo festival praznuje z letošnjo edicijo. Organizacija festivala, čeprav butične izvedbe, je zahtevno delo, priprave nanj pa potekajo praktično čez celo leto. Vsako leto znova se ekipa odloča med filmi, ki jih bodo pokazali publiki, in tistimi, ki jih bodo nagradili. Letošnji program bodo obogatile tudi spremljevalne dejavnosti, kot so delavnice, 1. Grossmannov fantastični dvoboj - vinarjev proti kraft pivovarjem, vrača pa se tudi Marš zombijev, ko se po ljutomerskih ulicah sprehodijo zombiji.

Grossmannov festival fantastičnega filma v Ljutomeru že skoraj dve desetletji privablja ljubitelje fantastičnih filmov in grozljivk. Kako vam uspe iz leta v leto pripraviti zanimivejši program, ki privablja tako velika imena tega in drugih žanrov?

Festival bo letos praznoval polnoletnost. Že od samih začetkov ga poganja ista ekipa, z več ali manj istim žarom kot pred osemnajstimi leti, le da zdaj z več izkušnjami, poznanstvi in boljšo prepoznavnostjo festivala. Težko je opisati, koliko truda in lastnih sredstev smo vložili v festival tekom let. Ustanovljen je bil leta 2005 ob stoti obletnici nastanka prvih slovenskih zapisov v Ljutomeru, v časih, ko filmski festivali pri nas še niso bili tako pogosti. Naš cilj pa je že od začetka bil predvajati izključno filme, ki jih sami radi gledamo, torej grozljive, fantastične, kultne in odbite ter privabiti filmske goste, ki jih sami obožujemo. A tukaj smo bili soočeni s kruto realnostjo – kako privabiti znana imena v Slovenijo, ki je popolnoma brez tradicije žanrskih filmov in ki je skoraj nihče ne najde na zemljevidu, in to v kraj, ki ga komaj kdo najde še na zemljevidu v Sloveniji. Zato smo morali biti še posebej iznajdljivi, glasni in izjemno predani našemu cilju.

A tudi to ni bila težava, saj smo to delali iz veselja, kot pravi ljubitelji filmov. To navdušenje je nekako nalezljivo, vsekakor se pozna pri našem občinstvu, pa tudi med povabljenimi filmskimi gosti. Ravno zaradi tega se zdi, da se občinstvo rado vrača na festival, filmski gostje pa širijo dober glas o naši gostoljubnosti. O tem nenazadnje priča ogromno uvrstitev Grossmannovega festivala na razne lestvice najboljših žanrskih festivalov na svetu, kar je seveda tudi zasluga kvalitetnega filmskega programa. Zaradi vsega tega nam je postalo nekoliko lažje privabiti filmske avtorje, z bolj znanimi in večjimi imeni pa je vedno znova težko. Honorarjev za goste si ne moremo privoščiti, zato moramo biti še posebej prepričljivi. Ponavadi odtehta dober glas o festivalu, ki se vse bolj širi v teh žanrskih krogih, ter neke vrste eksotičnost, ki jo ponuja majhna Slovenija ter še manjši Ljutomer.

Si vodja programa in s tem odgovoren za izbor filmov, ki bodo na festivalu na ogled, in tudi tistih, ki jih na koncu nagradite. Kako poteka ta izbor z vidika vodje programa? Kaj je najtežje v tej vlogi?

Selektorjev filmskega programa nas je več in smo skupaj odgovorni za izbor. Brez te ekipe, med katerimi so vsi izvrstni poznavalci žanrskega filma, festivala prav gotovo ne bi bilo. To so Marko Mehtsun, ki obenem skrbi za oblikovanje spletne strani in knjižice, Miha Mehtsun, ki je tudi urednik in pisec programske knjižice ter zadolžen za vse prevode, tako filmov kot spletnih tekstov in knjižice, Kristijan Paal, ki velja za enciklopedijo filmov na dveh nogah in najbolj kritično oko med nami, Tomislav Glavica je odgovoren za program glasbenih dokumentarcev ter Igor Kernel, ki je zadolžen za mladinski filmski program. Ne smem pozabiti omeniti ekipe, ki vsako leto snuje in organizira naš obsežni spremljevalni program, med katerimi so Borut Horvat, Peter Beznec in Petja Kolenko.