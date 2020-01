Letošnja podelitev oskarjev bo znova brez voditelja

9. februarja bo potekala že 92. podelitev prestižnih ameriških filmskih nagrad, oboževalci pa so že na trnih, kateri film bo osvojil glavno nagrado in s kakšnimi modnimi kreacijami bodo postregli znani obrazi na rdeči preprogi. Po lanskoletnih zapletih z izborom voditelja in zavrnitvijo Kevina Harta je 91. podelitev potekala brez voditelja. V preteklosti so v filmski industriji težko pričakovano prireditev vodili tudi Ellen DeGeneres, Neil Patrick Harris, Chris Rock in Jimmy Kimmel.