Letošnji dvodelni Berlinale s 15 tekmovalnimi filmi

Večino filmskega izbora si bodo predstavniki industrije in akreditirani novinarji lahko ogledali na spletu od 1. do 5. marca, med 9. in 20. junijem pa si bo občinstvo Berlinala lahko večino filmov iz vseh sekcij ogledalo na številnih kinoprojekcijah ob prisotnosti filmskih ustvarjalcev, napoveduje uradna spletna stran.

V tekmi za zlatega medveda je tokrat 15 filmov, s štirimi je zastopana Nemčija. To so režijski prvenec igralca Daniela Brühlaz naslovom Next Door, film Dominika GrafaFabian – Going to the Dogs, ki je nastal po romanu Ericha Kästnerja iz leta 1931, film režiserke Marie SchraderI'm Your Man in film režiserke Marie SpethMr Bachmann and His Class.

Francija bo predstavila filma Albatrosrežiserja Xavierja Beauvoisa in Petite Maman režiserke Celine Sciamma, z dvema filmoma bo na festivalu zastopana tudi Madžarska; to sta Forest–I See You Everywhere, ki ga je režiral Bence Fliegauf, in Natural Lightrežiserja Denesa Nagyja.

Romunski režiser Radu Jude se bo za zlatega medveda potegoval s filmom Bad Luck Banging or Loony Porn, mehiški režiser Alonso Ruizpalacios s filmom A Cop Movie, južnokorejski režiser Hong Sang-soo s filmom Introduction, gruzijski režiser Alexandre Koberidze s filmom What Do We See When We Look at the Sky? in japonski režiser Hamaguči Rjusuke s filmomWheel of Fortune and Fantasy.

V tekmovalnem delu sta tudi iranski film Ballad of a White Cow, pod katerega se podpisujeta Behtash Sanaeeha in Maryam Moghaddam, ter libanonski film Memory Box Joane Hadjithomas in Khalila Joreigeja. Ni pa tokrat nobenega ameriškega filma.

Ocenjevala jih bo žirija šestih režiserk in režiserjev, katerih filmi so prejeli zlatega medveda: Mohammad Rasulof iz Irana kot zadnji, lanski dobitnik te nagrade za film Zla niter Nadav Lapid iz Izraela, Adina Pintilie iz Romunije, Ildiko Enyedii iz Madžarske, Gianfranco Rosi iz Italije in Jasmila Žbanić iz Bosne in Hercegovine. Žirija bo delovala brez predsednika, svojo odločitev pa bo sporočila 5. marca, piše na uradni strani festivala.