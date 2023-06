Letošnji kino pod zvezdami na Ljubljanskem gradu v znamenju obletnic.

Eden od tujih najtežje pričakovanih filmov letošnjega leta je po navedbah Kinodvora Asteroid City ameriškega režiserja Wesa Andersona, čigar dela so prepoznavna po samosvojem slogu in estetiki ter ekscentričnih likih. S filmom, ki bo na ogled prepremierno, bodo v soboto, 5. avgusta, sklenili letošnji Film pod zvezdami. Anderson je sicer nekakšen "hišni avtor Kinodvora", saj so si v 15 letih mestnega kina gledalke in gledalci največkrat ogledali prav njegove filme, čisto na vrhu lestvice pa je Grand Budapest Hotel iz leta 2014, ki so ga ob tej priložnosti prav tako uvrstili na program Filma pod zvezdami, so še zapisali v mestnem kinu.

Z letošnjega Cannesa prihaja film, ovenčan z zlato palmo, Anatomija padca režiserke Justine Triet, ki bo na t.i. Peugeotovi predpremieri na ogled v četrtek, 27. julija, z Berlinala pa film Pretekla življenja režiserke Celine Song, ki je požel slavo na Sundanceu in bo po napovedih Kinodvora tudi eden pomembnejših naslovov v prihajajoči sezoni nagrad. Predpremierno bo na ogled v sredo, 2. avgusta, na redni spored Kinodvora pa prihaja septembra.

Prvič v Sloveniji bo v torek, 25. julija, na ogled italijanski film Nostalgija slovitega filmskega in gledališkega režiserja Mattea Martoneja, ki je bil v Cannesu na sporedu že lani. Kot so zapisali v Kinodvoru, niso izpustili niti velikih filmskih naslovov, kot je denimo novi film Christopherja Nolana o izumitelju atomske bombe, v katerem bo v vlogi J. Roberta Oppenheimerja nastopil njegov redni sodelavec Cillian Murphy. Film bo premierno na ogled v četrtek, 20. julija.

Filmi bodo na sporedu vsak dan ob 21.30. Predvajani bodo v izvornem jeziku s slovenskimi podnapisi, pri filmih, katerih jezik ni angleški, pa bodo podnapisi tudi v angleščini. Vstopnice gredo v prodajo danes, tudi v Kinodvoru.

V primeru dežja ali slabe vremenske napovedi projekcija odpade. Nadomestna projekcija bo naslednji dan ob 21. uri v Kinodvoru. V primeru odpovedi predpremiere ali premiere bosta v Kinodvoru dve nadomestni projekciji, so še sporočili iz ljubljanskega mestnega kina.