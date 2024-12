Letošnji VOYO predlogi božičnih filmov so tu

OGLAS

Kapa (slovenski film) Deček, ki nima nič, in deklica, ki ima vse, sledita Božičku in se tako znajdeta v nočni avanturi, v kateri se bodo obema izpolnile skrite želje. Erik je devetletni deček, ki mora zaradi problematičnih staršev živeti v mladinskem domu. Erik verjame, da sta se njegova starša poboljšala, in njegova edina božična želja je, da bi šel domov. Namesto tega je izžreban, da božič preživi pri dobrodelni premožni družini, ki ima sedemletno hčerko Lučko. Sredi noči Erik in Lučka v dnevni sobi zalotita Božička. Po spletu okoliščin se skrijeta v njegov avto in kmalu znajdeta na ulici. Začne se pustolovščina, ki bo obema prinesla izpolnitev želja, a ne tako, kot sta pričakovala.

Nenavadne ljubezni (srbska serija) Kaj se zgodi, ko gre slavnostno kosilo po zlu? Sta ločenca lahko ponovno prijatelja? Kako je videti, ko se zaljubite v mnogo mlajšega moškega? Kako je videti sestrsko rivalstvo? V zabavni srbski seriji spremljamo romantične, družinske in razne druge dogodivščine junakov različnih generacij, katerih življenja in usode se vseskozi prepletajo v času, ko praznujejo novoletne praznike. Protagonista serije sta Filip in Bojana, ki sta se pred kratkim ločila, sedaj pa se trudita olajšati življenje svoji hčerki Tei. Oba sta si našla nova partnerja, s tem pa bosta naletela na nove težave. Poleg njiju bomo spremljali tudi Olgo, Bojanino mamo, njeno sestro Natalijo ter njuno rivalstvo, ki traja že desetletja. Vsi ti zapleteni odnosi pa se bodo razrešili ravno v prazničnih dneh.

Zimska poroka (ameriški film) Zaljubljena Hallie in Lucas takoj po romantični zaroki začneta načrtovati svojo sanjsko poroko na plaži. Toda zaročenca preseneti slaba novica, da je njuna poročna lokacija popolnoma zasedena in je naslednji prosti termin šele čez eno leto. Ker ne želita čakati tako dolgo, se odločita, da bosta imela zimsko poroko v zasneženi gorski koči. A njuna ljubezen se znova znajde na preizkušnji, ko se njuni družini ne strinjata v ničemer in bodoča mladoporočenca skušata ustreči željam svojih najbližjih. Bosta Hallie in Lucas dočakala svojo sanjsko poroko?

Jelenček Niko (animirani film) Niko je navihani jelenček, ki verjame, da je sin enega od Božičkovih letečih jelenov. Ker nikoli ni spoznal svojega očeta, je zelo možno, da to drži, res pa je, da se njegovi poskusi letenja vedno končajo s pristankom na smrček. Medtem ko se ostali jeleni zmrdujejo nad njegovimi poskusi letenja, se na njegovo stran postavi le Julius, leteči veveriček, ki Nika vzame pod svoje okrilje. Ko Niko nekega dne nehote k svoji domači čredi jelenov pripelje trop lačnih volkov, morajo jeleni zapustiti svoj dom, za vse skupaj pa okrivijo Nika. Ta užaloščen zapusti čredo in skuša najti svojega očeta.

Jelenček Niko 2 (animirani film) Jelenček Niko ima težave s sklepanjem živalskih prijateljstev, kljub temu, da je junaško rešil Božička pred volkovi. Ko si njegova mama najde novega moža in Niko dobi še majhnega bratca Jonija, se zdi, da gre v njegovem življenju vse narobe. Nekega dne zaradi Nikove nepazljivosti orli ugrabijo Jonija in mlad jelenček nima druge izbire, kot da se odpravi v akcijo. Pri tem mu pomagajo veverica Julijan, podlasica Vilma in ostareli jelen, pred njimi pa je nepozabna božična avantura.