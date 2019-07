Novega levjega kralja bodo sinhronizirali Sebastian Cavazza, Clemens, Artač in Slakonja

Simba, Nala, Mufasa, Timon in Pumba so kultni liki, ki so na velikih platnih oživeli pred četrt stoletja v animiranem filmu Levji kralj. Kmalu bodo dobili novo adaptacijo. Sinhronizirali jih bodo Sebastian Cavazza, Clemens, Tilen Artač in Klemen Slakonja. Svoje like so obiskali v živalskem vrtu.