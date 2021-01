Liam Neeson napoveduje slovo od akcijskih filmov

"Star sem 68 let in pol. Letos bom dopolnil 69 let. Načrtujem še nekaj sodelovanj pri akcijskih filmih, upam, da nam covid-19 ne bo otežil produkcije, nato mislim, da bom s tem žanrom zaključil," je povedal Liam Neeson za tuje medije in ob tem povedal, kaj ga še vedno žene k temu, da sodeluje v filmski industriji: "Rad snemam filme. Na snemalnem prizorišču med prizori rad premagujem soigralce, ki so še na začetku svojih karier."

Zvezdnik filma The Marksman, ki so ga snemali v Avstraliji, je dejal, da je bil njegov soigralec star toliko kot njegov sin. "Pravkar sem zaključil snemanje akcijskega filma v Avstraliji, kjer sem imel borbeno sceno s prijetnim igralcem Taylorjem. Na polovici prizora sem pogledal navzgor in ga zadihan vprašal, koliko je star. Odgovoril je, da 25 let. To je starost mojega najstarejšega sina," se je zasmejal zvezdnik.

Igralec na snemanju poleg vseh mladih, ki šele začenjajo svojo igralsko kariero, podpira tudi kaskaderje, ki večkrat ostanejo brez omemb v javnosti. Oktobra lani je za tuje medije povedal, da si želi, da bi bila kaskaderska dela prepoznana in nagrajena. "Kaskaderji so briljantni. Moški, s katerim sem sodeloval, Mark Vanselow, je posnel že 24 filmov. Naredil je nekaj neverjetnih trikov tudi za moj lik in za nekatere soigralce. To bi morala javnost ceniti. V filmski industriji se njihovega dela še predobro zavedamo."