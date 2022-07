Lidija in Alen sta odstopila: Postalo je nevzdržno

Lidija in Alen sta skupaj prišla do zaključka, da ne želita nadaljevati eksperimenta. V šovu Poroka na prvi pogled tako ostajajo le še štirje pari, a je zadnji pogovor s strokovnjakoma razkril še veliko težav.

Pred zadnjimi pogovori s strokovnjaki Nadia je Luku pred zadnjim pogovorom s strokovnjaki zaupala, da ima presenečenje zanj, on pa je presenetil z izjavo: "Nima mojega zaupanja in težko ga bo dobila nazaj." Nikolina je Adamu pripravljala zajtrk, zahvalila se mu je, ker je ob njem spregledala. A se je tudi Adam, kot je povedal, nekaj naučil. Lidija pa se je počutila prerojeno in pripravljeno na nove zmage. Ko je premišljevala, zakaj so jo združili z Alenom, je sklepala, da je na psiholoških testih lagal, ali pa, da vprašanj sploh ni razumel in je vse reševal po občutku. Drug drugega sta začela obtoževati, da namenoma provocirata, in izbruhnil je nov prepir.

icon-expand Je Nadia prepozna s pozornostmi? FOTO: POP TV

Pogovor na samem Lidija in Alen sta se s strokovnjakoma pogovorila prva, tokrat na samem. Lidija: "Odločila sem se, da sem sita vsega. Odkar sem prišla sem, se borim s seboj. Na vse mogoče načine se trudim vzpostaviti stik z njim, najti skupni jezik, pa mi ne uspeva." Dodala je tudi, da joče vsako noč. Alen je povedal, da je tudi sam poskušal vse, od molka, do pogovora. Alen: "Toliko žaljivk in grdih besed je bilo, da je postalo nevzdržno."

Luka in Nadia znova na nasprotnih bregovih Nadia si je v znak zahvale, ker ji je Luka poklonil svoj čas, nadela uro, ki ji jo je podaril. A na svojega moža ni naredila vtisa, saj je to storila ob izteku zadnjih minut eksperimenta. Priznal je, da sta malce bolj povezana, da pa Nadia ni oseba, ki bi ji lahko zaupal in se zanesel nanjo. Spomnil jo je na dogovor, ki sta ga imela, pa se ga ni držala. Luka: "Tistega, kar od ženske želim, pri njej nisem videl. Ne vem, kaj bom dobil v tem odnosu." Ko ga je hotela objeti, se mu njena namera ni zdela iskrena. Ita Štefanek je ocenila, da bi Nadia potrebovala varno okolje, da bi izrazila svoja čustva: "Dojeti mora, da ne bo zapuščena." Nadia Luku: "Ne vem, ali bova ostala skupaj. Rada bi, da času dava čas. Sem pa tukaj." Luka pa je povedal, da ni videl ničesar novega in da bi besede morala podkrepiti z dejanji.

icon-expand Prejšnji večer je bil že pozabljen. FOTO: POP TV

Valentina čaka, Marinko je previden Marinko je povedal, da je odnos z Valentino enkrat topel, enkrat hladen. Spoznal je, da njegova žena v življenju še ni dala veliko skozi, da se je mlada poročila, moškemu pa ne zna pokazati druge plati sebe. Zdelo se mu je, da jo je strah sprejemati ljubezen. Ona mu je povedala, da ji je simpatičen, iskren, topel, srečen, šaljiv in dober prijatelj. Da se med njima ni zgodilo kaj več, sta krivila drug drugega. On je ni osvajal, ker je želela samo prijateljstvo, ona pa je povedala, da je žensko treba znati osvojiti. A je Marinko v življenju veliko tvegal, kar se mu je maščevalo, zato je sedaj bolj previden. Ko je razlagal svojo razigranost in deško obnašanje, mu je Valentina povedala, da je super človek in da se bo zagotovo našla ženska, ki ga bo imela rada takšnega kakršen je.

icon-expand Nikolina je Adama opozorila na njegove napake. FOTO: POP TV

Po novem se zapira Adam Adam je povedal, da je Nikolina še vedno na distanci in se brani objemov, dotikov in pogovorov. Nikolina se ni strinjala, češ da sta se večer poprej pogovarjala o vsem, nato pa se je sam zaprl. Ko ga je vprašala, kaj je narobe, je povedal, da bo počakal na pogovor s strokovnjaki. Tam je želel dobiti potrditev, ali si želi več od prijateljstva, ona pa je znova poudarila, da potrebuje čas. Nikolina: "Sebe nočeš spremeniti, krivdo pa vedno vališ name ... Veš kakšna sem, da se ne morem spremeniti." Kasneje je Adam povedal, da ima njegova žena čudovito dušo, da je čustvena, iskrena in dobra, da pa ima svoje izpade, s katerimi zakriva svojo krhkost. Ko jo je spet vprašal za znak, da želi nadaljevati, se je čudila: "Zakaj me to sprašuješ? Tega res ne čutiš?"

Lidija in Alen odstopita Lidija je pred vsemi ponovila, da je sita vsega in bi šla takoj domov, če bi lahko. Nato je prebrala, da Alen vse obrne proti njej, igra žrtev, jo opravlja, želel si jo je celo zamenjati z drugo ženo. Alen je povedal, da so se vsi njuni pogovori sprevrgli v prepire, med katerimi ga je žalila in se norčevala iz njega. Alen: "Takšnega človeka še nisem spoznal. In tudi takšnih stvari mi ni govoril še nihče." Boris je poudaril: "Življenje ni pravljica. Polno je kompromisov in truda, da razumemo drug drugega." A zakonca sta se strinjala, da bosta še isti dan zapustila eksperiment, in oba sta se ob tem počutila razbremenjeno in svobodno.

icon-expand Lidija in Alen sta se poslovila. FOTO: POP TV