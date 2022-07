Lidija s plazom žaljivk nad svojega moža

V tokratni oddaji Poroka na prvi pogled ne bo manjkalo romantike, komplimentov in nežnih dotikov. Pred pari so namreč zaključna romantična druženja, ki jim bodo pomagala pri pomembni končni odločitvi. Nikolina in Adam se bosta še bolj zbližala med plesom in večerjo. Ko si bosta ogledala posnetke poroke, se bodo Nikolini orosile oči.