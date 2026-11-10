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Liffe filmi na VOYO: 11 nagrajenih zgodb, ki premikajo meje

Ljubljana, 10. 11. 2026 17.23 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Simon Vadnjal E.K.
Zajčji nasip

V prestolnici je že vse nared za 37. Liffe – mednarodni filmski festival, ki letos za ljubitelje sedme umetnosti ponuja 100 celovečernih in 27 kratkih filmov. Pester nabor filmov, ki so tam že navdušili, pa si lahko ogledate na VOYO. Med drugim tudi film Zajčji nasip, slovensko koprodukcijo in lanskega nagrajenca Kinotrip občinstva na LIFFu. Premierno je bil prikazan na Berlinalu in navdušil občinstvo na več kot 50 festivalih po svetu, pa tudi v slovenskih kinodvoranah.

Liffe filmi na VOYO: 11 nagrajenih zgodb, ki premikajo meje! 

Jutri se v prestolnici začenja 37. Liffe – mednarodni festival, ki letos ponuja 100 celovečernih in 27 kratkih filmov. V dvanajstih dneh pričakujejo okoli 50 tisoč obiskovalcev, VOYO pa že ponuja bogat nabor filmov, ki so tam že navdušili.

Jutri na VOYO še kot zadnja prihaja drama Zajčji nasip – slovenska koprodukcija in lanski nagrajenec Kinotrip občinstva na LIFFu. Po premieri na Berlinalu je potoval še na 50 festivalov po svetu, tudi v naše kinodvorane. Na slovenskih televizijah še ni bil predvajan, ekipa ustvarjalcev pa želi, da bi VOYO premiera dosegla čim širši krog gledalcev.

Film Zajčji nasip, ki ga je režirala Čejen Černić, je zgodba o prepovedani ljubezni na hrvaškem podeželju. V vasi, ki ji grozijo poplave, skrbno začrtano življenje mladega Marka vrže iz tira vrnitev prijatelja iz otroštva. Medtem ko vaščani postavljajo nasipe, da bi zavarovali svoje domove, Marko okoli sebe gradi zid, da bi se zaščitil pred lastnimi čustvi.

Benedetta
Benedetta
FOTO: Fivia

Poleg hrvaške uspešnice, ki bo na voljo za ogled jutri, pa si lahko na VOYO že ogledate ostalih deset filmov, med drugim tudi francoske uspešnice, kot so Prehodi, Pankrt in Benedetta, nemški film Pravi moški ter mehiško uspešnico Spomin.

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VOYO film LIFFE Zajčji nasip

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