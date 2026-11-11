Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Film/TV

Liffe odpira projekcija filma Divji konj številka devet

Ljubljana, 11. 11. 2026 13.57 pred 4 urami 2 min branja 0

Avtor:
K.Z. STA
LIFFE

S komičnim trilerjem z vohunskim pridihom, črnim humorjem in zajetno mero ekscentričnosti Divji konj številka devet Martina McDonagha bodo nocoj odprli 37. Ljubljanski mednarodni filmski festival - Liffe. Nudi že uveljavljene sekcije, festivalske nagrajence in filme ne tako znanih avtorjev. Skupaj bo na ogled sto celovečernih in 27 kratkih filmov.

V tekmovalnem programu Perspektive, kjer bodo podelili nagrado vodomec režiserju ali režiserki najboljšega filma po izbiri mednarodne žirije, je deset filmov. Med tematsko raznolikimi filmi so socialno-realističen prvenec Kosare Mitić z naslovom 17, Lov na ljudi režiserja Waynea Wapeemukwa, ki so ga navdihnili resnični dogodki v Britanski Kolumbiji leta 2019, ko sta najstnika umorila tri neznance, pa tudi rahločuten film Liz Sargent Odpelji me domov. Slovenska režiserka Urša Menart se bo predstavila s filmom Vse, kar je narobe s tabo.

Dekle noči režiserja Luke Marčetića.
Dekle noči režiserja Luke Marčetića.
FOTO: Arhiv izvajalca

V sekciji Predpremiere bodo poleg otvoritvenega filma prikazali tudi Dekle noči domačega režiserja Luke Marčetića in Do konca dneva Jelene Maksimović, ki opozarja na nedavne študentske proteste v Beogradu. Retrospektivo Commedii all'italiana ali Italijani se smejijo so namenili italijanski komediji od 50. do 70. let minulega stoletja, sklop Posvečeno pa bo predstavil poljskega režiserja Pawla Pawlikowskega in Ivico Matića, režiserja iz Bosne in Hercegovine. Fokus bo usmerjen na avstrijski film.

Zdaj si na vrsti ti. Izbrane filme, ki so bili v minulih letih prikazani na festivalu Liffe, si že lahko ogledaš na VOYO.

Program med drugim dopolnjujejo sklopi Kralji in kraljice, Panorama svetovnega filma, Ekstravaganca in Jadranska mreža festivalov. Na vprašanje, ali je v aktualni produkciji zaznati izrazit odsev družbenopolitičnih razmer, je programski direktor festivala Simon Popek za STA dejal, da prav gotovo, saj je art film ogledalo sveta, v katerem živimo.

Festival, ki poteka na več prizoriščih, se bo končal 22. novembra s podelitvijo nagrad.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
liffe filmski festival film ljubljana

Vrhunski Pele med snemanjem filma Stallonu zlomil prst

Umrl ameriški igralec Stacy Keach, televizijski detektiv Mike Hammer

24ur.com Liffe filmi na VOYO: 11 nagrajenih zgodb, ki premikajo meje
24ur.com Pred začetkom filmskega festivala Liffe predstavili letošnji program
24ur.com Za začetek Liffa film Belo se pere na devetdeset
Zadovoljna.si Filmske uspešnice, ki so v preteklih letih požele val navdušenja
24ur.com V Locarnu se bo danes s podelitvijo nagrad sklenil filmski festival
24ur.com Začenja se Ljubljanski mednarodni filmski festival
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Nekoč kraljica divjih zabav, danes mama dveh otrok
Enajstmesečnega dojenčka našli živega zakopanega v gozdu, osumljen je njegov oče
Enajstmesečnega dojenčka našli živega zakopanega v gozdu, osumljen je njegov oče
Po rojstvu sina je razkrila, s kakšno stisko se je spopadala
Po rojstvu sina je razkrila, s kakšno stisko se je spopadala
Kate komaj čakala, da bo spet doma, zdaj se je znova poslovila od sina
Kate komaj čakala, da bo spet doma, zdaj se je znova poslovila od sina
zadovoljna
Portal
Slovenca sta dolgo skrivala svoja čustva, zdaj govorita o skupnem življenju
Ta 3 astrološka znamenja veljajo za najbolj privlačna: ljudje se jim težko uprejo
Ta 3 astrološka znamenja veljajo za najbolj privlačna: ljudje se jim težko uprejo
Mislite, da veste vse o Magnificu? Rešite kviz in preverite svoje znanje
Mislite, da veste vse o Magnificu? Rešite kviz in preverite svoje znanje
Po koncu šova sta se znova našla
Po koncu šova sta se znova našla
vizita
Portal
Najslabše živilo za visok krvni tlak ni le sol: to živilo lahko krvni tlak še dodatno zviša
Zvezdniki, ki so presegli zdravniške napovedi in živijo dlje, kot jim je bilo rečeno
Zvezdniki, ki so presegli zdravniške napovedi in živijo dlje, kot jim je bilo rečeno
Lahko zdrava jetra zaščitijo možgane pred Alzheimerjevo boleznijo?
Lahko zdrava jetra zaščitijo možgane pred Alzheimerjevo boleznijo?
Zakaj se popolna prepoved določenih živil velikokrat izkaže za napačno odločitev
Zakaj se popolna prepoved določenih živil velikokrat izkaže za napačno odločitev
cekin
Portal
Ena slovenska občina izstopa: brezposelnost je tam med najvišjimi v državi
Poklicne pokojnine: kdo se lahko predčasno upokoji?
Poklicne pokojnine: kdo se lahko predčasno upokoji?
Pri 30 letih se je upokojil: delal po 18 ur na dan, nato začel kupovati zapuščena stanovanja
Pri 30 letih se je upokojil: delal po 18 ur na dan, nato začel kupovati zapuščena stanovanja
Začelo se je z eno kuhinjo, danes zaposluje 6.000 ljudi
Začelo se je z eno kuhinjo, danes zaposluje 6.000 ljudi
moskisvet
Portal
Vložil je veliko truda, a sledilo je grdo razočaranje
Imate zimske pnevmatike, a vseeno lahko dobite kazen: razlog je presenetljivo preprost
Imate zimske pnevmatike, a vseeno lahko dobite kazen: razlog je presenetljivo preprost
Je nekdanja misica kriva za razhod z Lailo? Ljubezenski škandal športnika
Je nekdanja misica kriva za razhod z Lailo? Ljubezenski škandal športnika
Na Japonskem lahko prostovoljno odidete za rešetke, a ena noč vas bo stala skoraj 900 evrov
Na Japonskem lahko prostovoljno odidete za rešetke, a ena noč vas bo stala skoraj 900 evrov
dominvrt
Portal
Te lončnice so najbolj občutljive na mraz: preverite, ali je med njimi tudi vaša
Jure Košir posvojil psičko iz zavetišča: Rozi je dobila nov začetek
Jure Košir posvojil psičko iz zavetišča: Rozi je dobila nov začetek
Želite domača jabolka in hruške? Ne spreglejte teh sort
Želite domača jabolka in hruške? Ne spreglejte teh sort
Prepleskali ste madež, a se je znova pojavil? Verjetno delate to napako
Prepleskali ste madež, a se je znova pojavil? Verjetno delate to napako
okusno
Portal
Družinski recept Luke Jezerška: Tako orehovo potico pripravlja njegova mama
Jesenski sadež, ki skriva veliko več, kot si mislite: Iz njega pripravite odličen kompot
Jesenski sadež, ki skriva veliko več, kot si mislite: Iz njega pripravite odličen kompot
Božično deblo Bûche de Noël (iz MasterChef Slovenija)
Božično deblo Bûche de Noël (iz MasterChef Slovenija)
Angleški trifle iz MasterChef Slovenija
Angleški trifle iz MasterChef Slovenija
voyo
Portal
Zajčji nasip
Dirka do popolnosti
Dirka do popolnosti
Brez konca
Brez konca
Otok ljubezni: Avstralija
Otok ljubezni: Avstralija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2073