Liffe odpira projekcija filma Divji konj številka devet

V tekmovalnem programu Perspektive, kjer bodo podelili nagrado vodomec režiserju ali režiserki najboljšega filma po izbiri mednarodne žirije, je deset filmov. Med tematsko raznolikimi filmi so socialno-realističen prvenec Kosare Mitić z naslovom 17, Lov na ljudi režiserja Waynea Wapeemukwa , ki so ga navdihnili resnični dogodki v Britanski Kolumbiji leta 2019, ko sta najstnika umorila tri neznance, pa tudi rahločuten film Liz Sargent Odpelji me domov . Slovenska režiserka Urša Menart se bo predstavila s filmom Vse, kar je narobe s tabo .

V sekciji Predpremiere bodo poleg otvoritvenega filma prikazali tudi Dekle noči domačega režiserja Luke Marčetića in Do konca dneva Jelene Maksimović , ki opozarja na nedavne študentske proteste v Beogradu. Retrospektivo Commedii all'italiana ali Italijani se smejijo so namenili italijanski komediji od 50. do 70. let minulega stoletja, sklop Posvečeno pa bo predstavil poljskega režiserja Pawla Pawlikowskega in Ivico Matića , režiserja iz Bosne in Hercegovine. Fokus bo usmerjen na avstrijski film.

Program med drugim dopolnjujejo sklopi Kralji in kraljice, Panorama svetovnega filma, Ekstravaganca in Jadranska mreža festivalov. Na vprašanje, ali je v aktualni produkciji zaznati izrazit odsev družbenopolitičnih razmer, je programski direktor festivala Simon Popek za STA dejal, da prav gotovo, saj je art film ogledalo sveta, v katerem živimo.

Festival, ki poteka na več prizoriščih, se bo končal 22. novembra s podelitvijo nagrad.